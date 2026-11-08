Детройт крупно поступився Колорадо, Кароліна декласувала Чикаго в НХЛ

У ніч з 7 на 8 листопада відбулась низка матчів у межах регулярного чемпіонату НХЛ.

Так, Кароліна декласувала Чикаго, закинувши 9 шайб у ворота суперників, а Тампа-Бей в овертаймі здолала Міннесоту. Також Колорадо упевнено переграло Детройт, а Піттсбург розгромив Лос-Анджелес.

НХЛ – регулярний чемпіонат

8 листопада

Сіетл – Рейнджерс 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)

Айлендерс – Нью-Джерсі 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Оттава – Юта 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Торонто – Монреаль 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Даллас – Сан-Хосе 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

Кароліна – Чикаго 9:2 (4:0, 3:0, 2:2)

Міннесота – Тампа-Бей 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Колорадо – Детройт 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Лос-Анджелес – Піттсбург 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Едмонтон – Ванкувер 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Напередодні Міннесота переграла Сан-Хосе і встановила історичний рекорд НХЛ.