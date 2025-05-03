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Українські хокеїсти увійшли до списку найкращих на чемпіонаті світу 1A

Станіслав Лисак — 3 травня 2025, 23:36
Українські хокеїсти увійшли до списку найкращих на чемпіонаті світу 1A
ФХУ

За підсумком чемпіонату світу з хокею 1A визначилися найкращі гравці турніру, до яких увійшли й українці.

Так найрезультативнішими хокеїстами змагань стали Віктор Захаров та Андрій Денискін.

Форвард Сокола закинув 6 шайб та відзначився двома асистами, а нападник польської Торуні виявився найкращим плеймейкером з 6 гольовими передачами та трьома закинутими шайбами.

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Також український воротар Богдан Дьяченко став найкращим голкіпером турніру із 96,51% відбитих шайб. Окремо голкіпера Сокола відзначив директорат чемпіонату світу, який визначив його найкращим воротарем за підсумками ЧС.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, збірна України з хокею поступилася Японії та втратила шанси на вихід до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

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