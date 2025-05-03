Українські хокеїсти увійшли до списку найкращих на чемпіонаті світу 1A
ФХУ
За підсумком чемпіонату світу з хокею 1A визначилися найкращі гравці турніру, до яких увійшли й українці.
Так найрезультативнішими хокеїстами змагань стали Віктор Захаров та Андрій Денискін.
Форвард Сокола закинув 6 шайб та відзначився двома асистами, а нападник польської Торуні виявився найкращим плеймейкером з 6 гольовими передачами та трьома закинутими шайбами.
Також український воротар Богдан Дьяченко став найкращим голкіпером турніру із 96,51% відбитих шайб. Окремо голкіпера Сокола відзначив директорат чемпіонату світу, який визначив його найкращим воротарем за підсумками ЧС.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, збірна України з хокею поступилася Японії та втратила шанси на вихід до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.