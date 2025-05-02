Тренер збірної України пояснив проблеми з реалізацією більшості на чемпіонаті світу

Асистент головного тренера збірної України Олег Шафаренко пояснив проблеми команди з реалізацією гри у більшості на чемпіонаті світу-2025 у Дивізіоні IA, зазначивши, що гравцям треба грати швидше.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Не можемо будувати гру зараз. Гра у більшості була позитивна на чемпіонаті світу (у 2024 році) в Литві, а зараз інші суперники, і вони інакше грають у меншості. Треба грати швидше, рухати шайбу швидше та кидати.

Основна причина – те, що ми не кидаємо по воротах, але треба звикнути до цього і перебудуватися. Але ми не можемо зараз до хлопців висувати якісь претензії, вони ж стараються", – зазначив фахівець.

Зазначимо, що "синьо-жовтим" не вдалося закинути жодної шайби при 12 вилученнях суперників у попередніх чотирьох матчах.

В останньому матчі на турнірі українці зіграють з Японією. Від результату цієї зустрічі залежатиме подальша доля збірної України: перемога гарантуватиме українцям місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Ця гра відбудеться у суботу, 3 травня.

Нагадаємо, що в стартовому турі Україна тільки у серії булітів програла Великій Британії. Потім команда Дмитра Христича знову дійшла до булітів, але цього разу вона здобула перемогу, вигравши серію з Італією, далі українці розгромили Румунію, а вчора, 1 травня переграли команду Польщі.