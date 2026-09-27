Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Україна – Австрія: трансляція матчу збірних U-18 на турнірі в Ліможі

Денис Іваненко — 27 вересня 2026, 12:43
Україна – Австрія: трансляція матчу збірних U-18 на турнірі в Ліможі
Збірна України U-18
УАФ

У неділю, 27 вересня, збірна України U-18 з футболу проведе третій поєдинок на міжнародному товариському турнірі у французькому Ліможі, де їй протистоятимуть однолітки з Австрії.

Зустріч розпочнеться о 15:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що в першому поєдинку на турнірі підопічні Олександра Ситника програли одноліткам з Японії. Гра завершилась із рахунком 1:2.

У другому матчі "синьо-жовті" мінімально поступились Франції (0:1). Австрійці проти них зіграли 2:1 та 1:1 (4:2 по пенальті) відповідно.

Читайте також :
Відео Німеччина – Україна: трансляція товариського матчу збірних U-19
Збірна України U-18

Збірна України U-18

Юнацька збірна України мінімально поступилась Франції
Франція – Україна: трансляція матчу збірних U-18 на турнірі в Ліможі
Україна U-18 програла японцям на турнірі у Франції
Юнацька збірна України U-18 розгромною перемогою завершила турнір Olympic Hopes
Юнацька збірна України з перемоги над Угорщиною стартувала на турнірі Olympic Hopes

Останні новини