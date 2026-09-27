Україна – Австрія: трансляція матчу збірних U-18 на турнірі в Ліможі

У неділю, 27 вересня, збірна України U-18 з футболу проведе третій поєдинок на міжнародному товариському турнірі у французькому Ліможі, де їй протистоятимуть однолітки з Австрії.

Зустріч розпочнеться о 15:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що в першому поєдинку на турнірі підопічні Олександра Ситника програли одноліткам з Японії. Гра завершилась із рахунком 1:2.

У другому матчі "синьо-жовті" мінімально поступились Франції (0:1). Австрійці проти них зіграли 2:1 та 1:1 (4:2 по пенальті) відповідно.