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Збірна України U-18 завершила турнір у Франції розгромною перемогою над Австрією

Олексій Мурзак — 27 вересня 2026, 17:32
Збірна України U-18 завершила турнір у Франції розгромною перемогою над Австрією
УАФ

Юнацька збірна України U-18 завершила міжнародний товариський турнір у французькому Ліможі перемогою над Австрією.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1. Усі чотири м'ячі українців забив Сердюк.

Форвард оформив хет-трик ще до перерви, відзначившись на 7-й, 16-й і 41-й хвилинах. У компенсований до першого тайму час Єрабек скоротив відставання австрійців, а на 79-й хвилині Сердюк установив остаточний рахунок, оформивши покер.

Для команди Олександра Ситника це перша перемога на турнірі.

Міжнародний товариський турнір U-18
27 вересня, Лімож

Україна – Австрія 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 7 Сердюк, 2:0 – 16 Сердюк, 3:0 – 41 Сердюк, 3:1 – 45+2 Єрабек, 4:1 – 79 Сердюк

Раніше українці поступилися Японії (1:2) та Франції (0:1).

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