Україна U-18 програла японцям на турнірі у Франції

Юнацька збірна України U-18 невдало стартувала на міжнародному товариському турнірі у французькому Ліможі. У середу, 23 вересня, підопічні Олександра Ситника програли ровесникам із Японії.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2. При тому саме "синьо-жовті" відкрили рахунок зусиллями Гоча, але вже після перерви японці зрівняли. А вирішальний гол українці пропустили у компенсований до другого тайму час.

Міжнародний товариський турнір збірних U-18

23 вересня

Японія – Україна – 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Гоч, 1:1 – 47 Такеучі, 2:1 – 90+7 Іноучі

Японія (стартовий склад): Такаджі, Кавахара, Хішімото, Такеучі (к), Шіраогава, Кіношита, Фуджімото, Іноучі, Каджіяма, Сокода, Тацуно. Тренер: Сіндзі Оно.

Україна: Столяренко, Оніщук (к) (Удовиченко, 70), Левицький, Шукалович (Гльоц, 83), Сердюк (Пилипчук, 83), Волошко (Єрьоменко, 83), Буравцов (Гололобов, 20), Приходько, Смотрицький (Граціян, 83), Демчук (Пламінський, 83), Гоч (Сафонов, 70). Запасні: Спода, Журавський, Усіченко, Онищук.

В рамках турніру в Ліможі збірна України U-18 проведе ще два матчі: проти Франції та Австрії 25 і 27 вересня відповідно.

У червні Україна U-18 зіграла внічию 1:1 з Норвегією на турнірі у Хорватії.