Юнацька збірна України мінімально поступилась Франції

Юнацька збірна України U-18 зазнала другої поразки на міжнародному товариському турнірі у французькому Ліможі. У п'ятницю, 25 вересня, підопічні Олександра Ситника програли ровесникам із Франції.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1. Єдиний гол в активі Ільфонса на 16-й хвилині гри.

Товариський матч

25 вересня

Франція – Україна 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 16 Ільфонс

Україна: Журавський, Граціян (Демчук, 64), Приходько (Гльоц, 79), Левицький, Смотрицький (Онищук, 79), Удовиченко (Оніщук, 46), Шукалович (к) (Єрьоменко, 79), Буравцов, Усіченко (Волошко, 46), Гоч (Сафонов, 64), Пилипчук (Сердюк, 46).

Нагадаємо, у першій зустрічі на турнірі українці мінімально поступились Японії. Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 27 вересня проти Австрії.