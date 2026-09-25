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Франція – Україна: трансляція матчу збірних U-18 на турнірі в Ліможі

Денис Іваненко — 25 вересня 2026, 10:14
Франція – Україна: трансляція матчу збірних U-18 на турнірі в Ліможі
Збірна України U-18
УАФ

У п'ятницю, 25 вересня, збірна України U-18 з футболу проведе другий поєдинок на міжнародному товариському турнірі у французькому Ліможі, де їй протистоятимуть господарі змагань.

Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що в першому поєдинку на турнірі підопічні Олександра Ситника програли одноліткам з Японії. Гра завершилась із рахунком 1:2.

В останньому матчі "синьо-жовті" зіграють з Австрією. Це протистояння відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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