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Україна – Румунія: відеотрансляція матчу чемпіонату світу

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 19:03
Україна – Румунія: відеотрансляція матчу чемпіонату світу
ФХУ

Завтра, 30 квітня, збірна України з хокею проведе третій матч чемпіонату світу в Дивізіоні IA. Суперником буде збірна Румунії.

Початок зустрічі – 19:30. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт", а також на ютуб-каналі мовника. Плеєр у новину буде вбудовано пізніше.

"Синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України.

Збірна Румунії розпочала турнір із поразки від Польщі (1:4). У другому турі вони також вистояли в основний час проти Великої Британії, але поступилися в овертаймі (1:2).

Нагадаємо, "Чемпіон" проведе для вас і текстову трансляцію поєдинку Україна – Румунія

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