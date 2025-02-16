Шайба в порожні ворота: Україна прикро програла Чехії у матчі за третє місце ЄЮОФ-2025

У неділю, 16 лютого, збірна України на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі 2025 року зіграла проти Чехії у матчі за бронзові нагороду.

Поєдинок завершився на користь чехів із рахунком 4:2.

Перший період "синьо-жовті" провели у рівній боротьбі, та переможцем вийшла Чехія – 1:0. Протягом других 20 хвилин опонент закинув ще дві шайби, але й українці зуміли "розпечатати ворота" суперника.

У третьому періоді команда Олександра Бобкіна відвитала ще один гол. Були моменти зрівняти рахунок, але, на жаль, не щастило.

Ба більше, українці зняли голкіпера на останніх секундах, за що і були покарані четвертою шайбою.

Європейський Юнацький Олімпійський Фестиваль-2025

Матч за третє місце, 16 лютого

Чехія – Україна 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Нагадаємо, що на груповому етапі збірна України спочатку програла Словаччині, після чого здобула перемогу над Латвією.

У півфіналі українці протистояли швейцарцям, але після першого рівного періоду надалі домінував суперник, що і дозволило здобути розгромний тріуфм.