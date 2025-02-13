Збірна України програла Словаччині у дебютному матчі на ЄЮОФ

У четвер, 13 лютого, юнацька збірна України провела свій перший матч в межах Європейського Юнацького Олімпійського Фестивалю.

Дебют видався невдалим – "синьо-жовті" поступилися команді Словаччини з рахунком 4:7.

Українська команда майже на рівних грала із суперником перші два періоди, поступившись лише у другому, однак початок третього періоду пішов не за планом, коли коли словаки закинули тричі поспіль і зробили рахунок 2:5.

Україна змогла повернутися у гру завдяки шайбам Єфима Соханевича та Святослава Васяка, знову скоротивши відставання в одну шайбу. На жаль, на більше "синьо-жовтних" не вистачило, а суперник під завершення матчу закинув ще двічі, встановивши остаточний рахунок в зустрічі.

Європейський Юнацький Олімпійський Фестиваль

Турнір з хокею, 13 лютого

Україна – Словаччина 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Шайби: 1:0 – Воротеляк (Ісаєв), 04:55, 1:1 – Різничак (Матта), 15:35, 2:1 – Оліфірчук (Панасенко, більш.), 27:34, 2:2 – Різничак (Матта, Пожгай), 29:47, 2:3 – Береш – Ковальчик, Станковен, подв. більш.), 33:58, 2:4 – Мацак (Дурцо, Станковен), 40:20, 2:5 – Різничак (Обушек), 40:37, 2:6 – Станковен (Обушек, більш.), 49:59, 3:6 – Соханевич (Васяк, Оліфірчук, більш.), 46:55, 4:6 – Васяк (Лучкін, Панасенко), 55:28, 4:7 – Матта (Обушек, менш.), 56:44

Нагадаємо, окрім Словаччини, у груповому етапі українці зустрінуться зі збірною Латвії. З остаточним складом збірної України можна ознайомитися тут.

Раніше юнацька збірна України U-18 тріумфувала на турнірі імені Владіміра Дзурілли.