Україна зазнала розгромною поразки в півфіналі ЄЮОФ-2025 – попереду матч за "бронзу"

У суботу, 15 лютого, відбувся півфінальний матч збірної України на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі 2025 року.

Суперником "синьо-жовтих" у боротьбі за місце в фіналі стала збірна Швейцарії, яка у підсумку завдала українцям найболючішої поразки на цьому турнірі.

Вже на старті другого періоду швейцарці мали перевагу в три шайби. І хоча українські хокеїсти змогли відіграти одну, далі знову забивали тільки гравці швейцарської команди.

Навдала гра призвела до того, що збірна України зазнала розгромної поразки із рахунком 1:6 та втратила можливість поборотися за золоту медаль турніру.

Європейський Юнацький Олімпійський Фестиваль-2025

Півфінал, 15 лютого

Швейцарія – Україна 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Голи: 1:0 – 19 Ахерманн (Дубе, Проссер), 2:0 – 22 Ахерманн (Шванеманн – більшість), 3:0 – 23 Сотьє (Крізі), 3:1 – 49 Лучкін (Спаскін – більшість), 4:1 – 56 Фютер (Крізі, Біццоцеро), 5:1 – 44 Крізі (Сотьє – більшість), 6:1 – 57 Лінігер (Біццоцеро, Сотьє).

Але на цьому змагання для української збірної не завершилися. Завтра, 16 лютого, Україна матиме можливість здобути бронзові нагороди турніру. Для цього в матчі за третє місце треба обігрувати збірну Чехії.

Нагадаємо, що на груповому етапі збірна України спочатку програла Словаччині, після чого здобула перемогу над Латвією.