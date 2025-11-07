Збірна України розтрощила Румунію у Кубку націй

Сьогодні, 7 листопада, збірна України з хокею здобув дебютну перемогу у розіграші Європейського Кубку націй.

У матчі 2 туру українці обіграли команду Румунії, зустріч завершилась з рахунком 4:1.

Після безгольового першого періоду команди обмінялися шайбами у другому. Румуни першими вийшли вперед, на це українці відповіли голом Захарова.

На старті третього періоду "синьо-жовтих" вивів вперед Олександр Пересунько, який замкнув передачу партнера перед воротами румунів. Збільшив перевагу українців Денис Бородай, який реалізував вихід віч-на-віч з воротарем. У кінцівці поєдинку Пересунько відправив шайбу у порожні ворота та оформив дубль.

Європейський Кубок націй

7 листопада

Румунія – Україна 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – Секеї, 23:57. 1:1 – Захаров, 35:39. 1:2 – Пересунько (більшість), 41:10. 1:3 – Бородай 46:08. 1:4 – Пересунько (у порожні ворота), 58:44.

Румунія: Тьоке (Адорян), Імре – Чибі, Секеї – Часар – Філіп; Шалло – Ладай, Рокай – Мартон – Фодор; Борш – Георгіу, Васіле – Гайдо – Ковач М; Ковач Е – Рот, Тімару – Шаламон – Гече.

Україна: Захарченко (Писаренко); Волков – Дахновський, Тимченко – Захаров – Бородай; Гребеник – Матусевич, Панасенко – Купріянов – Пересунько; Ратушний – Полоницький, Середницький – Ковальчук – Абаджян; Сисак, Сидоренко – Крикля – Стецюра.

Нагадаємо, напередодні збірна України мінімально поступилась команді Литви.

Наступні матчі на турнірі Україна проведе в грудні, де зустрінеться з командами Румунії, Литви та Іспанії.