Збірна України не втримала перемогу над Великою Британією на Європейському кубку націй

Сьогодні, 5 лютого, відбулися матчі Європейського кубку націй з хокею.

Зокрема, свій поєдинок провела національна команда України. "Синьо-жовті" чудово розпочали гру проти Великої Британії, вийшли вперед у першому періоді та подвоїли перевагу на старті другої 20-хвилинки.

Але ще до перерви британці зуміли закинути двічі та відновити паритет у зустрічі. У третьому періоді ініціативою володіли британці, але забити не зуміли. У підсумку гра перейшла в овертайм, де Україна пропустила на самому старті.

В інших матчах Словенія обіграла Польщу, Румунія здолала Литву, а Норвегія в овертаймі виграла в Угорщини.

Європейський кубок націй

5 лютого

Польща – Словенія 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Румунія – Литва 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Угорщина – Норвегія 4:5 (1:2, 1:1, 2:1 ОТ 0:1)

Велика Британія – Україна 3:2 (0:1, 2:1, 0:0 ОТ 1:0)

Збірна України також зіграє проти Польщі (6 лютого) та Словенії (7 лютого). Польща – наш майбутній суперник на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, Британія та Cловенія виступають в елітному Дивізіоні.

Нагадаємо, перший етап Кубку європейських націй приймала Литва. У першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі "синьо-жовті" тричі обіграли команду Румунії.