Краса і потворність фанів Легії: вони б’ють гравців, ненавидять Путіна і вважають Львів Польщею

Шахтар сьогодні зіграє проти варшавської Легії, де впродовж десятиліть фанати є більш відомими в Європі, ніж гравці.

На те купа причин – і приємних, і неприємних для самих поляків.

Бійки, штрафи, скандали...

Чемпіон розповідає про ультрас, чийого візиту побоюються в найбільших містах континенту.

***

Насамперед кілька перфомансів, аби ви не подумали, що ми вас дуримо і роздуваємо новину з нічого.

М’яко кажучи, це не так.

Тут на відео – жовтень 2002-го, матч Легії проти Відзева. В історію це увійшло як шоу "Ласкаво просимо до пекла!"

Тут матч Легії проти заклятих ворогів із Леха в червні 2014-го. "Легіонери" на корео зображені королем, а їхні конкуренти – прислугою.

Ну, або легендарний вже банер з відсилкою до Варшавського повстання 1944-го, який ультрас підготували у липні 2017-го з Астаною.

Подібного роду шоу не злічити.

Ультрас Легії постійно щось малюють, вигадують, заповнюючи собою північну трибуну на стадіоні Війська Польського імені Юзефа Пілсудського. Щось із їхньої творчості лякає, щось посміхає – буває по-всякому, але передусім вони дуже помітні.

Сьогодні дивіться не тільки на поле; без сумніву, трибуни здивують.

Але це лише одна, світла сторона медалі.

***

А є ще й темна.

З початку сезону-2023/24 аж 17 із 30 єврокубкових матчів Легії призвели до штрафів за поведінку фанатів.

Сумарно власники варшавян заплатили за них УЄФА 464 тисячі 250 євро.

Найбільше зі стягнень – аж 100,000 євро – сплачене за бійку перед "Вілла-Парк" у 2023-му, яку поліція Вест-Мідлендса описала як "небезпечну і огидну".

Суть така, що Астон Вілла напередодні скоротила квоту Легії на трибунах до 850 чоловік. Ті варшав’яни, яким не вистачило місця, накинулися на поліцію, поранили чотирьох копів, двох коней, двох собак, а одному патрульному всадили в груди сигнальну ракету.

Ви скажете – гей, а чому Вілла відібрала квоту?

Та тому, що до цього ультрас Легії розгромили вулицю в Алкмаарі, де в заворушеннях приймали участь навіть гравці Радован Панков та Жозуе. Їх затримали, проте згодом відпустили без висунення звинувачень.

Прикметно, що в обох випадках польська влада ставала на бік своїх – тобто, агресорів.

В Британії посольство намагалося скинути вину на місцевих, хоча 36 із 45 арештованих фанів мали польські документи.

Ну, а після Алкмаару цілий прем’єр-міністр Матеуш Моравецький написав:

"З польськими гравцями і вболівальниками слід поводитися відповідно до закону. Ми не даємо згоди на його порушення!"

Натомість президент Легії Даріуш Міодуський пішов ще далі і прямо звинуватив нідерландців у нападі на безвинних поляків:

"Я їздив на матчі від Казахстану до Португалії, але ніде не бачив, щоб поліція та охорона атакували команду й керівництво".

Як в руках вболівальників Легії опинилися поліцейські балончики з перцевим газом та дубинки, Міодушський, однак, не пояснив.

Симптоматично.

***

У Польщі вже давно напружена політична ситуація, де праві й ліберали борються за першість.

Так-от фанати Легії – це ультраправі.

Вони не друзі, але все ж ідейно близькі Моравецькому та партії Право і справедливість, звідки і брати Качинські, і Анджей Дуда, і Кароль Навроцький – до слова, теж фанат, але гданської Лехії.

Уся ця тусовка намагається дружити з ультрас заради їхнього впливу на вулиці. Натомість ліберальна Громадянська платформа Дональда Туска не толерує насилля – і за це отримує хейт трибун:

"Дональд – лопух! Ми трахаємо твою систему!"

А клубному керівництву як бути? Воно тримає ніс по вітру – ото й усе.

У 2000-х, коли Польща швидко інтегрувалася в ЄС, фанатів Легії маргіналізували, а після жахливих сцен у Вільнюсі в 2007-му, коли вони вибігли на поле за рахунку 0:2 в Кубку Інтертото, ще й прогнали зі стадіону на 3 роки.

Далі, однак, Польща стрімко "правішала", і нині керівництво Легії вже мовчки платить штрафи, навіть хвалить фанів.

Власник у варшавян незмінний з 2004-го – місцева ITI Holdings.

Мабуть, іноземці б вели себе інакше.

***

Звідки це у поляків?

Ну, ви, мабуть, помітили, що найбільш жорстокі й активні ультрас саме в східній Європі. Так воно повелося.

У Легії ультрас з’явилися ще у 1970-х, а вже у 1980-му перед фіналом Кубка Польщі вони влаштували епічну бійку з фанами Леха, яку комуністичний уряд не оцінив і прислав армію. Підсумок – один вбитий, десятки засуджених. Навіть згадувати про це було заборонено до демократичних виборів у 1989-му.

Ультрас-бо в ту пору ненавиділи режим і вболівали за Солідарність.

Тбіліське Динамо у 1982-му почуло у Варшаві скандування "Поліція – Гестапо!" і "Геть комуну!", що, певно, дуже здивувало Чивадзе, Шенгелію та решту.

На той момент у Польщі домінував англійський тип фанатизму – це передусім бійки та пісні.

Звідси й британська назва "бійців" Легії – Teddy Boys'95.

Перфоманси, які ви бачили на початку, з’явилися пізніше – у 1990-х, коли в Європі домінувала Серія А, і молоде покоління прагнуло схожості зіталійськими тіфозі.

У 1999-му ця молодь об’єдналася у Cyberf@ni, які, в свою чергу, в 2005-му реорганізувалися у Nieznani Sprawcy – найбільших майстрів корео в регіоні.

Такий-от симбіоз краси й потворності. Хтось у Легії по-старому б’ється, хтось по-новому малює, а хтось це все поєднує.

***

Ба більше, тут ще й криміналу знайшлося місце.

У 2011-му, готуючись приймати Євро, поліція наїхала на ультрас, вилучивши великі партії амфетаміну, кокаїну, героїну, марихуани. 42 людини арештували.

Це насправді цікава й стара історія. У 1991-му фанати Легії після виходу команди до півфіналу Кубка кубків наперед придбали квитки на фінал, що мав пройти в Роттердамі. Далі, однак Легію прибив Ман Юнайтед Алекса Фергюсона, тож на матч поляки не пішли, а натомість випивали в пабі, де й потоваришували з ультрас Ден Хага.

У 2010-му вони навіть вламали команду на товарняк з нідерландцями, гроші з якого пішли на лікування одного зі своїх.

Ну, і трава, як виявилось, була саме з Нідерландів.

Один з фанів Марек Ханна, коли запахло тюрмою, здав усіх, і ще довго його колишні друзі тримали на трибуні банер:

"Розшукується Марек Ханна, педофіл!"

Також на початку 2010-х поліція арештувала, проте невдовзі відпустила Петра "Старуха" Старуховича – найбільш медійного з фанів Легії.

Одіозна персона. У 2011-му після гри з Рухом він вийшов на поле й зарядив ляща захиснику Якубу Жезнічаку, проте на суді той перелякано доводив, що такого не було:

"Це була просто жарка суперечка, яку припинили стюарди".

І сміх і гріх.

***

У Польщі рядові уболівальники і навіть футболісти фанатів бояться, а влада їм підігрує.

За кордоном же в ультрас Легії і поготів повно прихильників завдяки контрсистемним перфомансам Nieznani Sprawcy. В очах багатьох вони переважують увесь безлад.

Давайте чесно, хто з нас любить УЄФА? Ось цей банер від варшав’ян потішив всю Європу.

Або ось цей, адже про корупцію в організації ще з часів Платіні ходять легенди.

Знайшли "легіонери" вдячну аудиторію і в Україні, коли в березні-квітні 2022-го присвятили кілька нецензурних плакатів Владіміру Путіну та Алєксандру Лукашенку.

Разом з тим, ставлення фанів Легії до України теж неоднозначне.

Це ж ультраправі, ви не забули?

Для таких поляків Львів, Рівне чи навіть Вільнюс, – це й досі Польща. У 2015-му це призвело до кількох бійок між Teddy Boys'95 та фанами Динамо й Карпат; були навіть поранені.

І не треба дивуватися. Свою трибуну "легіонери" прозвали "Жилетою". Все їхнє життя – як по лезу ножа.

***

Шахтар приїде – що ж, у Легії точно згадають Україну й українців.

Сам варшавський клуб заснували у 1916-му в селі під Маневичами, де тоді базувалися польські стрільці австро-угорської армії – так звані "легіонери".

⚔️ Founded in 1916… on the actual WWI frontlines. Polish soldiers formed the team in Volhynia, naming it “Legia” after their Legions. Football in a war zone. pic.twitter.com/iBE3msmCe5 — Persevere Originals (@PersevereOG) August 27, 2025

Старше покоління пригадає і Романа Зуба, що в 1993-му провалив допінг-тест майже одразу після переходу; великий був скандал.

Геть свіжі історії Артема Шабанова, який ультрас сподобався, і Назарія Русина, що пережив у Варшаві пекло.

А що вже й казати за Ігоря Харатіна, який був у автобусі Легії в грудні 2021-го, коли розлючені ультрас його наздогнали і зайшли всередину бити гравців? Емрелі й Лукіньяс тоді постраждали, перш ніж прибула поліція.

"Фани тут скажені. Насправді я отримую від цього задоволення. Хочеться відповідати їм перемогами", – казав українець.

Бо що тут ще скажеш?

Гравцям Шахтаря можна порадити хіба не дивитися вгору, а в разі перемоги покинути "місце злочину" якомога швидше.

Тим часом від "легіонерів" очікуємо шоу. Може, буде щось отаке...

А може таке...

Але насамперед хочеться, щоб обійшлося без отакого.