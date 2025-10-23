Краса і потворність фанів Легії: вони б’ють гравців, ненавидять Путіна і вважають Львів Польщею
Шахтар сьогодні зіграє проти варшавської Легії, де впродовж десятиліть фанати є більш відомими в Європі, ніж гравці.
На те купа причин – і приємних, і неприємних для самих поляків.
Бійки, штрафи, скандали...
Чемпіон розповідає про ультрас, чийого візиту побоюються в найбільших містах континенту.
***
Насамперед кілька перфомансів, аби ви не подумали, що ми вас дуримо і роздуваємо новину з нічого.
М’яко кажучи, це не так.
Тут на відео – жовтень 2002-го, матч Легії проти Відзева. В історію це увійшло як шоу "Ласкаво просимо до пекла!"
Тут матч Легії проти заклятих ворогів із Леха в червні 2014-го. "Легіонери" на корео зображені королем, а їхні конкуренти – прислугою.
Ну, або легендарний вже банер з відсилкою до Варшавського повстання 1944-го, який ультрас підготували у липні 2017-го з Астаною.
Подібного роду шоу не злічити.
Ультрас Легії постійно щось малюють, вигадують, заповнюючи собою північну трибуну на стадіоні Війська Польського імені Юзефа Пілсудського. Щось із їхньої творчості лякає, щось посміхає – буває по-всякому, але передусім вони дуже помітні.
Сьогодні дивіться не тільки на поле; без сумніву, трибуни здивують.
Але це лише одна, світла сторона медалі.
***
А є ще й темна.
З початку сезону-2023/24 аж 17 із 30 єврокубкових матчів Легії призвели до штрафів за поведінку фанатів.
Сумарно власники варшавян заплатили за них УЄФА 464 тисячі 250 євро.
Найбільше зі стягнень – аж 100,000 євро – сплачене за бійку перед "Вілла-Парк" у 2023-му, яку поліція Вест-Мідлендса описала як "небезпечну і огидну".
Суть така, що Астон Вілла напередодні скоротила квоту Легії на трибунах до 850 чоловік. Ті варшав’яни, яким не вистачило місця, накинулися на поліцію, поранили чотирьох копів, двох коней, двох собак, а одному патрульному всадили в груди сигнальну ракету.
Ви скажете – гей, а чому Вілла відібрала квоту?
Та тому, що до цього ультрас Легії розгромили вулицю в Алкмаарі, де в заворушеннях приймали участь навіть гравці Радован Панков та Жозуе. Їх затримали, проте згодом відпустили без висунення звинувачень.
Прикметно, що в обох випадках польська влада ставала на бік своїх – тобто, агресорів.
В Британії посольство намагалося скинути вину на місцевих, хоча 36 із 45 арештованих фанів мали польські документи.
Ну, а після Алкмаару цілий прем’єр-міністр Матеуш Моравецький написав:
"З польськими гравцями і вболівальниками слід поводитися відповідно до закону. Ми не даємо згоди на його порушення!"
Натомість президент Легії Даріуш Міодуський пішов ще далі і прямо звинуватив нідерландців у нападі на безвинних поляків:
"Я їздив на матчі від Казахстану до Португалії, але ніде не бачив, щоб поліція та охорона атакували команду й керівництво".
Як в руках вболівальників Легії опинилися поліцейські балончики з перцевим газом та дубинки, Міодушський, однак, не пояснив.
Симптоматично.
***
У Польщі вже давно напружена політична ситуація, де праві й ліберали борються за першість.
Так-от фанати Легії – це ультраправі.
Вони не друзі, але все ж ідейно близькі Моравецькому та партії Право і справедливість, звідки і брати Качинські, і Анджей Дуда, і Кароль Навроцький – до слова, теж фанат, але гданської Лехії.
Уся ця тусовка намагається дружити з ультрас заради їхнього впливу на вулиці. Натомість ліберальна Громадянська платформа Дональда Туска не толерує насилля – і за це отримує хейт трибун:
"Дональд – лопух! Ми трахаємо твою систему!"
А клубному керівництву як бути? Воно тримає ніс по вітру – ото й усе.
У 2000-х, коли Польща швидко інтегрувалася в ЄС, фанатів Легії маргіналізували, а після жахливих сцен у Вільнюсі в 2007-му, коли вони вибігли на поле за рахунку 0:2 в Кубку Інтертото, ще й прогнали зі стадіону на 3 роки.
Далі, однак, Польща стрімко "правішала", і нині керівництво Легії вже мовчки платить штрафи, навіть хвалить фанів.
Власник у варшавян незмінний з 2004-го – місцева ITI Holdings.
Мабуть, іноземці б вели себе інакше.
***
Звідки це у поляків?
Ну, ви, мабуть, помітили, що найбільш жорстокі й активні ультрас саме в східній Європі. Так воно повелося.
У Легії ультрас з’явилися ще у 1970-х, а вже у 1980-му перед фіналом Кубка Польщі вони влаштували епічну бійку з фанами Леха, яку комуністичний уряд не оцінив і прислав армію. Підсумок – один вбитий, десятки засуджених. Навіть згадувати про це було заборонено до демократичних виборів у 1989-му.
Ультрас-бо в ту пору ненавиділи режим і вболівали за Солідарність.
Тбіліське Динамо у 1982-му почуло у Варшаві скандування "Поліція – Гестапо!" і "Геть комуну!", що, певно, дуже здивувало Чивадзе, Шенгелію та решту.
На той момент у Польщі домінував англійський тип фанатизму – це передусім бійки та пісні.
Звідси й британська назва "бійців" Легії – Teddy Boys'95.
Перфоманси, які ви бачили на початку, з’явилися пізніше – у 1990-х, коли в Європі домінувала Серія А, і молоде покоління прагнуло схожості зіталійськими тіфозі.
У 1999-му ця молодь об’єдналася у Cyberf@ni, які, в свою чергу, в 2005-му реорганізувалися у Nieznani Sprawcy – найбільших майстрів корео в регіоні.
Такий-от симбіоз краси й потворності. Хтось у Легії по-старому б’ється, хтось по-новому малює, а хтось це все поєднує.
***
Ба більше, тут ще й криміналу знайшлося місце.
У 2011-му, готуючись приймати Євро, поліція наїхала на ультрас, вилучивши великі партії амфетаміну, кокаїну, героїну, марихуани. 42 людини арештували.
Це насправді цікава й стара історія. У 1991-му фанати Легії після виходу команди до півфіналу Кубка кубків наперед придбали квитки на фінал, що мав пройти в Роттердамі. Далі, однак Легію прибив Ман Юнайтед Алекса Фергюсона, тож на матч поляки не пішли, а натомість випивали в пабі, де й потоваришували з ультрас Ден Хага.
У 2010-му вони навіть вламали команду на товарняк з нідерландцями, гроші з якого пішли на лікування одного зі своїх.
Ну, і трава, як виявилось, була саме з Нідерландів.
Один з фанів Марек Ханна, коли запахло тюрмою, здав усіх, і ще довго його колишні друзі тримали на трибуні банер:
"Розшукується Марек Ханна, педофіл!"
Також на початку 2010-х поліція арештувала, проте невдовзі відпустила Петра "Старуха" Старуховича – найбільш медійного з фанів Легії.
Одіозна персона. У 2011-му після гри з Рухом він вийшов на поле й зарядив ляща захиснику Якубу Жезнічаку, проте на суді той перелякано доводив, що такого не було:
"Це була просто жарка суперечка, яку припинили стюарди".
І сміх і гріх.
***
У Польщі рядові уболівальники і навіть футболісти фанатів бояться, а влада їм підігрує.
За кордоном же в ультрас Легії і поготів повно прихильників завдяки контрсистемним перфомансам Nieznani Sprawcy. В очах багатьох вони переважують увесь безлад.
Давайте чесно, хто з нас любить УЄФА? Ось цей банер від варшав’ян потішив всю Європу.
Або ось цей, адже про корупцію в організації ще з часів Платіні ходять легенди.
Знайшли "легіонери" вдячну аудиторію і в Україні, коли в березні-квітні 2022-го присвятили кілька нецензурних плакатів Владіміру Путіну та Алєксандру Лукашенку.
Разом з тим, ставлення фанів Легії до України теж неоднозначне.
Це ж ультраправі, ви не забули?
Для таких поляків Львів, Рівне чи навіть Вільнюс, – це й досі Польща. У 2015-му це призвело до кількох бійок між Teddy Boys'95 та фанами Динамо й Карпат; були навіть поранені.
І не треба дивуватися. Свою трибуну "легіонери" прозвали "Жилетою". Все їхнє життя – як по лезу ножа.
***
Шахтар приїде – що ж, у Легії точно згадають Україну й українців.
Сам варшавський клуб заснували у 1916-му в селі під Маневичами, де тоді базувалися польські стрільці австро-угорської армії – так звані "легіонери".
Старше покоління пригадає і Романа Зуба, що в 1993-му провалив допінг-тест майже одразу після переходу; великий був скандал.
Геть свіжі історії Артема Шабанова, який ультрас сподобався, і Назарія Русина, що пережив у Варшаві пекло.
А що вже й казати за Ігоря Харатіна, який був у автобусі Легії в грудні 2021-го, коли розлючені ультрас його наздогнали і зайшли всередину бити гравців? Емрелі й Лукіньяс тоді постраждали, перш ніж прибула поліція.
"Фани тут скажені. Насправді я отримую від цього задоволення. Хочеться відповідати їм перемогами", – казав українець.
Бо що тут ще скажеш?
Гравцям Шахтаря можна порадити хіба не дивитися вгору, а в разі перемоги покинути "місце злочину" якомога швидше.
Тим часом від "легіонерів" очікуємо шоу. Може, буде щось отаке...
А може таке...
Але насамперед хочеться, щоб обійшлося без отакого.