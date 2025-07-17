Нова жертва Левандовського? Польща призначила нового головного тренера

Польський футбольний союз (ПФС) оголосив про призначення Яна Урбана новим головним тренером національної збірної.

Про це повідомляє сайт ПФС.

"Ми віримо, що це призначення дозволить збірній повністю розкрити свій потенціал. Наша мета – кваліфікація до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Бажаю тренеру успіхів і запевняю, що він може розраховувати на повну підтримку з мого боку, з боку правління і всіх співробітників ПФС", - сказав президент ПФС Цезарій Кулеша.

Варто зазначити, що раніше Урбан вже працював у збірній Польщі: з листопада 2007 по червень 2008 років він був асистентом головного тренера.

Останнім місцем роботи 63-річного фахівця був Гурнік Забже, який він залишив у квітні цього року.

Нагадаємо, що Ян Урбан замінить на посаді головного тренера збірної Польщі Міхала Пробежа. Попередник Урбана подав у відставку після незадовільних результатів команди та конфлікту з капітаном команди Робертом Левандовським. Форвард Барселони відмовлявся грати за свою країну, поки її очолював Пробеж.