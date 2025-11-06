Збірна України поступилась Литві на старті Кубку націй

Сьогодні, 6 листопада, збірна України з хокею поступилась Литві у стартовому матчі Європейського Кубку націй.

Матч завершилась з рахунком 1:2.

"Синьо-жовті" вийшли вперед вже на 1-й хвилині після шайби Богдана Панасенка, який завершив вибігання двох українців на одного захисника.

Вирішальний у зустрічі став другий період, в якому збірна України не змогла втримати перевагу та пропустили дві шайби.

Європейський Кубок націй

6 листопада

Литва – Україна (0:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – Панасенко, 00:11. 1:1 – Четвертак (більшість), 26:40. 2:1 – Ігнатавічюс (більшість), 37:17.

Наступний матч Україна проведе проти Румунії, у п'ятницю, 7 листопада. Початок – о 18:30 за київським часом.