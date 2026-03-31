Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Один з найбільших розгромів в історії: збірна України здобула другу перемогу на ЧС-2026

Денис Іваненко — 31 березня 2026, 13:10
Україна – Нова Зеландія: результат
ФХУ

У вівторок, 31 березня, жіноча збірна України з хокею провела свій другий матч на чемпіонаті світу, де вона грає у дивізіоні 2В.

Суперницями "синьо-жовтих" була Нова Зеландія. Наша національна команда вважалась фаворитом протистояння, що й довела на майданчику, декласувавши опоненток.

Поліна Телегіна відкрила рахунок у зустрічі на десятій хвилині, після чого новозеландки несподівано швидко відігрались.

Проте вже за шість секунд Україна знову вийшла вперед і вже не допускала сумнівів щодо переможця матчу. "Синьо-жовті" виграли перший період з рахунком 3:1, а у другому закинули п'ять "сухих" шайб.

Тож залишалось відкритим питання, чи зможуть підопічні Євгена Аліпова здобути найрозгромнішу перемогу в історії нашої збірної. Рекорд було встановлено у 2025 році, коли "синьо-жовті" переграли Гонконг (10:2).

І їм це все ж не вдалось. Суперниці зібрались на останній період і навіть змогли скоротити відставання, проте від розгрому не врятувались.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2B
2 тур, 31 березня

Україна – Нова Зеландія 8:2 (3:1, 5:0, 0:1)

Зазначимо, що наступний поєдинок наша збірна проведе проти Бельгії 2 квітня. Він розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Наразі "синьо-жовті" очолюють турнірну таблицю свого дивізіону, здобувши дві стартові перемоги (перша була над Мексикою). Найкраща збірна з шести підійметься до ліги 2А.

Турнірна таблиця групи

  • 1. Україна – 6 очок (2 матчі, баланс голів 12:4)
  • 2. Мексика – 3 (2, 8:5)
  • 3. Гонконг – 3 (1, 3:0)
  • 4. Литва – 3 (1, 4:3)
  • 5. Бельгія – 0 (2, 4:10)
  • 6. Нова Зеландія – 0 (2, 2:11)
чемпіонат світу Збірна України з хокею

чемпіонат світу

