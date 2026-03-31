Один з найбільших розгромів в історії: збірна України здобула другу перемогу на ЧС-2026
У вівторок, 31 березня, жіноча збірна України з хокею провела свій другий матч на чемпіонаті світу, де вона грає у дивізіоні 2В.
Суперницями "синьо-жовтих" була Нова Зеландія. Наша національна команда вважалась фаворитом протистояння, що й довела на майданчику, декласувавши опоненток.
Поліна Телегіна відкрила рахунок у зустрічі на десятій хвилині, після чого новозеландки несподівано швидко відігрались.
Проте вже за шість секунд Україна знову вийшла вперед і вже не допускала сумнівів щодо переможця матчу. "Синьо-жовті" виграли перший період з рахунком 3:1, а у другому закинули п'ять "сухих" шайб.
Тож залишалось відкритим питання, чи зможуть підопічні Євгена Аліпова здобути найрозгромнішу перемогу в історії нашої збірної. Рекорд було встановлено у 2025 році, коли "синьо-жовті" переграли Гонконг (10:2).
І їм це все ж не вдалось. Суперниці зібрались на останній період і навіть змогли скоротити відставання, проте від розгрому не врятувались.
2 тур, 31 березня
Україна – Нова Зеландія 8:2 (3:1, 5:0, 0:1)
Зазначимо, що наступний поєдинок наша збірна проведе проти Бельгії 2 квітня. Він розпочнеться об 11:00 за київським часом.
Наразі "синьо-жовті" очолюють турнірну таблицю свого дивізіону, здобувши дві стартові перемоги (перша була над Мексикою). Найкраща збірна з шести підійметься до ліги 2А.
Турнірна таблиця групи
- 1. Україна – 6 очок (2 матчі, баланс голів 12:4)
- 2. Мексика – 3 (2, 8:5)
- 3. Гонконг – 3 (1, 3:0)
- 4. Литва – 3 (1, 4:3)
- 5. Бельгія – 0 (2, 4:10)
- 6. Нова Зеландія – 0 (2, 2:11)