Тренер збірної України оцінив першу перемогу команди на ЧС-2026
Головний тренер жіночої збірної України з хокею Євген Аліпов висловився про перший матч "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу.
Його слова передає Суспільне Спорт.
Наставник похвалив своїх підопічних за перемогу над Мексикою (4:2). Він задоволений їхнім виступом.
"Ми дівчат налаштовували на те, що ми на кожну гру виходимо і граємо на перемогу. Дівчата молодці, дуже гарно відпрацювали. Була бойовита гра. Суперник такий — ми з ними хочемо в хокей пограти, а вони з нами більше якусь боротьбу грають. Дуже жорстко грали, особливо третій період. Але наші дівчата витримали все і молодці", – сказав Аліпов.
Окремо тренер висловився про останній період матчу. Він віддав належне воротарці "синьо-жовтих", яка декілька разів врятувала команду.
"Мексиканки особливо в третьому періоді почали в дуже агресивний хокей грати. Нас почали атакувати по всьому майданчику. Так само в другому періоді – тут незручна ланка зміни, і було пару моментів, де у нас захисниці провалилися.
Там виходи були такі в один-нуль, в три-нуль навіть. Але молодець Юліана Вільгань підтримала. І вся команда грала – молодці. Ми зробили дуже важливий перший крок, що виграли цю гру", – заявив наставник.
Зазначимо, що наступний матч наша збірна проведе проти Нової Зеландії 31 березня. Він розпочнеться об 11:00 за київським часом.
Нашими суперницями на турнірі в Гонконзі будуть також Бельгія, Литва та господарки змагань. Найкраща збірна з шести підійметься до дивізіону 2А.