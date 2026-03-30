Тренер збірної України оцінив першу перемогу команди на ЧС-2026

Головний тренер жіночої збірної України з хокею Євген Аліпов висловився про перший матч "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Наставник похвалив своїх підопічних за перемогу над Мексикою (4:2). Він задоволений їхнім виступом.

Окремо тренер висловився про останній період матчу. Він віддав належне воротарці "синьо-жовтих", яка декілька разів врятувала команду.

"Мексиканки особливо в третьому періоді почали в дуже агресивний хокей грати. Нас почали атакувати по всьому майданчику. Так само в другому періоді – тут незручна ланка зміни, і було пару моментів, де у нас захисниці провалилися.

Там виходи були такі в один-нуль, в три-нуль навіть. Але молодець Юліана Вільгань підтримала. І вся команда грала – молодці. Ми зробили дуже важливий перший крок, що виграли цю гру", – заявив наставник.