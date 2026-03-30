Усі розділи
Чемпіон Хокей

Збірна України з перемоги стартувала на ЧС-2026

Денис Іваненко — 30 березня 2026, 10:32
Україна – Мексика: результат
У понеділок, 30 березня, жіноча збірна України з хокею розпочала свій виступ на чемпіонаті світу, де вона грає у дивізіоні 2В.

Суперницями "синьо-жовтих" у першому турі була команда Мексики, яка минулого року понизилась у класі з дивізіону 2A. При цьому наша збірна виступала в цій же лізі, де на торішній світовій першості фінішувала на третьому місці, зокрема, в останньому поєдинку турніру здобула найбільшу перемогу у своїй історії.

В очному протистоянні Україна зі старту почала домінувати. Вона виграла перший період з рахунком 2:0, завдяки закинутим шайбам Вероніки Ліскович та Анастасії Скороход.

На дев'ятій хвилині другої 20-хвилинки "синьо-жовті" змогли реалізувати більшість, після чого мексиканки "розмочили" рахунок. За подібним сценарієм минув і третій період, де спочатку Україна знову відірвалась, а мексиканки наприкінці зустрічі повернули різницю в рахунку до -2 для себе.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2B
1 тур, 30 березня

Україна – Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Зазначимо, що наступний матч наша збірна проведе проти Нової Зеландії 31 березня. Він розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Нашими суперницями на турнірі, який розпочався в Гонконзі, будуть також Бельгія, Литва та господарки змагань. Найкраща збірна з шести підійметься до дивізіону 2А.

чемпіонат світу Збірна України з хокею

чемпіонат світу

