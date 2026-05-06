Україна – Казахстан: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Завтра, 7 травня, відбудеться четвертий ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Збірна України зіграє з Казахстаном. Наразі команди є лідерами турнірної таблиці.

Матч між збірними стартує о 17:00 за київським часом.

Казахи у разі перемоги можуть достроково собі гарантувати повернення до топдивізіону. Суперника "синьо-жовтих" влаштує навіть поразка в овертаймі чи серії булітів, якщо французи програють (в основний чи додатковий час) литовцям, а поляки не наберуть 3 очки проти японців.

Колектив Дмитра Христича також перемогою в основний час може гарантувати собі підйом в еліту, але треба, щоб Франція програла в основний час, а Польща набрала максимум 1 очко в матчі з японцями.

Нагадаємо, збірна України розпочала шлях із поразки від Польщі. Потім була мінімальна перемога над Литвою. У третьому турі українці сенсаційно здолали команду Франції.