Чемпіон Хокей

Україна – Казахстан: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Руслан Травкін — 6 травня 2026, 06:40
Завтра, 7 травня, відбудеться четвертий ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Збірна України зіграє з Казахстаном. Наразі команди є лідерами турнірної таблиці

Матч між збірними стартує о 17:00 за київським часом. 

Казахи у разі перемоги можуть достроково собі гарантувати повернення до топдивізіону. Суперника "синьо-жовтих" влаштує навіть поразка в овертаймі чи серії булітів, якщо французи програють (в основний чи додатковий час) литовцям, а поляки не наберуть 3 очки проти японців. 

Колектив Дмитра Христича також перемогою в основний час може гарантувати собі підйом в еліту, але треба, щоб Франція програла в основний час, а Польща набрала максимум 1 очко в матчі з японцями.

Нагадаємо, збірна України розпочала шлях із поразки від Польщі. Потім була мінімальна перемога над Литвою. У третьому турі українці сенсаційно здолали команду Франції. 

Чемпіонат світу в Дивізіоні IА: календар і результати матчів
