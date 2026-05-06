Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Тренер збірної Франції оцінив справедливість поразки від України на ЧС-2026

Денис Іваненко — 6 травня 2026, 11:32
Тренер збірної Франції оцінив справедливість поразки від України на ЧС-2026
Україна – Франція на ЧС-2026
Getty Images

Наставник збірної Франції з хокею Йорік Трей висловився про сенсаційну поразку своєї команди від України (2:3) на чемпіонаті світу в дивізіоні IА.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Реклама:

Тренер заявив, що "синьо-жовті" справедливо перемогли та назвав ключовий фактор такого результату.

"Я вважаю, що ми провели лише один хороший період. Наш початок матчу був просто жахливим. Україна на 100% заслужила цю перемогу. Вони були готові грати та боротися з перших секунд, а ми – ні. У них багато хороших хокеїстів, і вони добре грають як команда. Вони мають великих, міцних гравців, які борються. Вони перевершили нас у першому періоді та здобули перевагу. Потім дуже важко грати, коли ви поступаєтеся в рахунку.

Думаю, вони були найрозумнішою командою на майданчику. Ми хочемо підвищитися у класі, як і всі тут. У нас залишилося дві гри, і ми повинні думати про себе та переконатися, що здобудемо ще дві перемоги. Але ми рухаємося від матчу до матчу. Зараз ми просто зосередимося на дні відпочинку, а потім почнемо підготовку до гри з Литвою та будемо відштовхуватися від цього", – сказав Трей.

Зазначимо, що перемога над Францією стала для збірної України найбільш рейтинговою за понад 20 років. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 7 травня проти Казахстану, який є лідером групи.

Читайте також :
Це вже боротьба за вихід у еліту: тренер збірної України – про перемогу над Францією на ЧС-2026
Збірна України з хокею Чемпіонат світу з хокею Збірна Франції з хокею

Збірна Франції з хокею

З представником російського клубу: збірна Франції оголосила заявку на ОІ-2026
Збірна Франції підтвердила свою участь на Олімпійських іграх-2026 замість Росії
Визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026
Франція програла "матч-життя" Словенії, Фінляндія в серії булітів здолала Канаду
Визначився ще один суперник збірної України на чемпіонаті світу

Останні новини