Тренер збірної Франції оцінив справедливість поразки від України на ЧС-2026
Наставник збірної Франції з хокею Йорік Трей висловився про сенсаційну поразку своєї команди від України (2:3) на чемпіонаті світу в дивізіоні IА.
Його слова передає Суспільне Спорт.
Тренер заявив, що "синьо-жовті" справедливо перемогли та назвав ключовий фактор такого результату.
"Я вважаю, що ми провели лише один хороший період. Наш початок матчу був просто жахливим. Україна на 100% заслужила цю перемогу. Вони були готові грати та боротися з перших секунд, а ми – ні. У них багато хороших хокеїстів, і вони добре грають як команда. Вони мають великих, міцних гравців, які борються. Вони перевершили нас у першому періоді та здобули перевагу. Потім дуже важко грати, коли ви поступаєтеся в рахунку.
Думаю, вони були найрозумнішою командою на майданчику. Ми хочемо підвищитися у класі, як і всі тут. У нас залишилося дві гри, і ми повинні думати про себе та переконатися, що здобудемо ще дві перемоги. Але ми рухаємося від матчу до матчу. Зараз ми просто зосередимося на дні відпочинку, а потім почнемо підготовку до гри з Литвою та будемо відштовхуватися від цього", – сказав Трей.
Зазначимо, що перемога над Францією стала для збірної України найбільш рейтинговою за понад 20 років. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 7 травня проти Казахстану, який є лідером групи.