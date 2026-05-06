Тренер збірної Франції оцінив справедливість поразки від України на ЧС-2026

Наставник збірної Франції з хокею Йорік Трей висловився про сенсаційну поразку своєї команди від України (2:3) на чемпіонаті світу в дивізіоні IА.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Тренер заявив, що "синьо-жовті" справедливо перемогли та назвав ключовий фактор такого результату.

"Я вважаю, що ми провели лише один хороший період. Наш початок матчу був просто жахливим. Україна на 100% заслужила цю перемогу. Вони були готові грати та боротися з перших секунд, а ми – ні. У них багато хороших хокеїстів, і вони добре грають як команда. Вони мають великих, міцних гравців, які борються. Вони перевершили нас у першому періоді та здобули перевагу. Потім дуже важко грати, коли ви поступаєтеся в рахунку.

Думаю, вони були найрозумнішою командою на майданчику. Ми хочемо підвищитися у класі, як і всі тут. У нас залишилося дві гри, і ми повинні думати про себе та переконатися, що здобудемо ще дві перемоги. Але ми рухаємося від матчу до матчу. Зараз ми просто зосередимося на дні відпочинку, а потім почнемо підготовку до гри з Литвою та будемо відштовхуватися від цього", – сказав Трей.