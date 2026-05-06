Захисник збірної Казахстану назвав план на матч проти України на ЧС-2026

Захисник збірної Казахстану Дмітрій Бреус поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти України у межах чемпіонату світу з хокею.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Збірна Казахстану залишається єдиною командою, яка ще не втрачала очок після трьох турів світової першості.

"Це хороша команда. Вони грають динамічно і вміють забивати. Тому, думаю, ми повинні пам'ятати про це під час гри і, можливо, більше зосередитися на захисті. Усі команди тут для того, щоб боротися. Тому ми будемо продовжувати цю успішну серію, намагатися перемогти й добре розпочати перший період.

Нам потрібно виграти всі матчі. Маємо показати, що ми найкращі і що ніхто не сумнівається в тому, що ми перші", – зазначив Бреус.