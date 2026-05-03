Україна мінімально обіграла Литву в матчі чемпіонату світу

У місті Сосновець (Польща) збірна України провела другий матч чемпіонату світу з хокею в групі А Дивізіону I. Суперником була національна команда Литви.

"Синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Хокей – ЧС-2026

2 тур, 3 травня

Україна – Литва 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – Мережко (16, більшість), 2:0 – Трахт (29, більшість), 2:1 – Юкна (32)

Команда Дмитра Христича краще розпочала, литовці ж діяли другим номером. Реалізувати свою перевагу допомогла кількісна більшість, коли Мержеко точним кидком пробив Лаурінаса Любіса.

У другому періоді була ще одна шайба у більшості. Її на свій рахунок записав Данило Трахт, який закидав і полякам.

Символічно, що торік під час світової першості за 5 поєдинків українці жодного разу не реалізували "Power Play". На ЧС-2026 уже є три шайби.

Невдовзі литовці скоротили відрив. Перевагу в дві шайби міг повертати Іларіон Купріянов, і знову в більшості. Його кидок низом прийняла на себе стійка.

Третій період проходив за схожим сценарієм: "синьо-жовті" атакували й марнували моменти, а литовці вичікували черговий шанс, але кидали частіше.

Треба відзначити, що в останні хвилини суперник все ж знайшов сили на фінальний штурм. Спочатку міг карати Євген Фадєєв – не реалізував вихід один на один.

В останню хвилину українці затисли пресингом литовців у їхній зоні, що дозволило втримати перемогу.

Нагадаємо, сьогодні Казахстан розгромив Японію, чим закріпив свій статус лідера турніру.