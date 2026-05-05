Збірна України проходить в елітний дивізіон після трьох турів на чемпіонаті світу

Завершився третій тур чемпіонату світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Збірна України сенсаційно переграла Францію в основний час, чим значно збільшила свої шанси на вихід до елітного дивізіону.

Протистояння аутсайдерів Японія – Литва завершилося лише в овертаймі, де успіх святкували представники Азії.

Збірна Польщі вела в матчі з Казахстаном із другої до сорок восьмої хвилини, але під кінець зустрічі тричі пропустила.

Казахи здобули свою третю перемогу, тому зі 100% показником очолюють турнірну таблицю.

"Синьо-жовті" мають 6 балів, що дозволяє посідати другу сходинку, яка також дає промоушн у вищий дивізіон.

Турнірна таблиця ЧС-2026 після 3 туру:

Завтра, 6 травня на турнірі вихідний. Потім колектив Дмитра Христича зіграє проти Казахстану. В останній день турніру, 8 травня, Україна проведе поєдинок проти Японії. Обидва матчі стартують о 17:00 за київським часом.