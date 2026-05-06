Нападник збірної України: Ціль на ЧС-2026 – вихід в еліту

Нападник збірної України з хокею Денис Бородай оцінив перемогу над Францією та назвав ціль команди на на ЧС-2026.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Завжди хочеться кращого. Але ми добавляли від матчу до матчу, і гра [з Францією] доводить, що ми тільки стаємо краще і будемо прогресувати надалі. Ми виконували настанови головного тренера, викладалися на всі 100 відсотків. Не було байдужих на майданчику. Всі допомагали один одному, підтримували. І тому є перемога", – сказав він.

Наразі "синьо-жовті" продовжують боротьбу за одну з двох путівок до топ-дивізіону ЧС з хокею.

"Ціль – вихід в еліту. Нічого іншого немає. Ми сюди приїхали із однією метою. Головне — прохідне місце, а перше чи друге – немає різниці. Ми боремося за кожні очки, як минулого року, так і в цьому. Набираємо очки з усіма, з ким можемо, і боремось.

Чемпіонат світу буває раз на рік, у когось раз за два, за три, як ти попадеш до складу. Тому ним треба, треба насолоджуватися, тому що це не дуже часто буває в житті. Тому хочеться, щоб він продовжувався і продовжувався, і тільки грали всі краще і краще", – підсумував Бородай.