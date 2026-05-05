Це вже боротьба за вихід у еліту: тренер збірної України – про перемогу над Францією на ЧС-2026

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди над Францією в межах ЧС-2026, наголосивши, що тепер мова йде не про виживання, а про медалі та вихід в елітний дивізіон.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Все ж Франція нас перекидала, володіла більше. Нам треба більше кататися, більше створювати гольових моментів біля їхніх воріт. Так, дуже добре, що ми закинули три шайби з менш як 20 кидків. Дуже гарно, що відсоток реалізації такий, але треба більше створювати, рухатись та грати в інноваційний хокей.

По-перше, з початку гри ми сказали, що не будемо грати від оборони, що треба тиснути на них в їхній зоні. Це призвело до двох голів у першому періоді. Потім, звичайно, у другому періоді був провал: 17 кидків у наш бік, але на третій період ми вийшли вже більш організовані на оборону", – зазначив тренер.

За його словами, команді потрібно звикати до суперників такого рівня.

"Я вже казав не одного разу: ми готуємося на кожну гру. У цій групі граємо із суперниками нашого рівня. Те, що вони були багато років у вищому дивізіоні, але тепер спустилися у дивізіон IA, означає, що ми на одному рівні. І ми повинні звикати до того, що будемо грати на такому рівні кожен матч і вчитися перемагати у цих іграх.

Так, вони перекидали нас, тиснули, володіли шайбою більше, але ми вистояли. Може допомогла гра з Литвою, коли ми в третьому періоді, не плануючи цього, вистоювали їхній натиск. Зараз проти Франції нам це допомогло: ми вже знали, що конкретно треба робити, зробили це і перемогли", – наголосив Христич.

Він також окреслив амбітний план на ЧС після надважливої перемоги над французами.

"За що тепер буде боротися Україна на турнірі? З погляду турнірної таблиці можна відчувати, що це не боротьба за виживання. Звісно, це боротьба за медалі, за вихід у еліту", – підкреслив Христич.

Нагадаємо, у третьому турі чемпіонату світу-2026 збірна України перемогла Францію з рахунком 3:2. Завдяки цьому результату "синьо-жовтим" вдалося вийти на друге місце в турнірній таблиці дивізіону IA.