Дахновський: Потрібно виходити й вигравати наступні два матчі

Захисник збірної України Олексій Дахновський оцінив перемогу над Францією у межах чемпіонату світу-2026 з хокею в групі А Дивізіону I.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"У них дуже гарна, швидка команда. Вони догравали кожен свій момент. Навіть після передачі завершували силові прийоми, тому було доволі неприємно. Але ми готувалися до цього, знали, що так буде. Це наша робота, доводиться приймати удар та грати далі", – сказав він.

Дахновський вважає, що цей поєдинок ще не є визначальним у боротьбі за перемогу в групі.

"Чи є найбільш визначною ця перемога? Поки ми ще не виграли наступні два матчі, ця перемога нічого не означає. Вона просто підтримує наші цілі "живими". Нам все одно треба виходити і вигравати наступні два матчі", – розповів Дахновський.

Наступний матч Україна проведе проти Казахстану у четвер, 7 травня, о 17:00 за київським часом.