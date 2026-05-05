Чемпіон Хокей

Фадєєв: Збірна України буде боротися за перше позицію

Олександр Булава — 5 травня 2026, 21:48
Євген Фадєєв
ФХУ

Нападник збірної України з хокею Євген Фадєєв оцінив сенсаційну перемогу над Францією та розповів про цілі на ЧС-2026.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Всі хлопці старалися, намагались якомога швидше довести рахунок до кінця. Хлопці – молодці: блокували шайбу, робили все для того, щоб ми обіграли французів.

Ми налаштовувалися на те, що Франція буде сильним суперником. Дивились їхню гру проти Польщі і бачили, як вони можуть пресингувати, [контактно] грати. Ми очікували ту ж Францію, яка завжди грає у швидкий хокей, але хотіли також грати у свій хокей і не давати їм жодного шансу перемогти, бо для нас ця гра була дуже принциповою та важливою", – сказав він.

Також Фадєєв заявив, що "синьо-жовті" будуть боротися за перемогу в групі.

"За яку позицію боротиметься Україна на ЧС? За першу", – заявив Фадєєв.

Нагадаємо, у третьому турі чемпіонату світу-2026 збірна України перемогла Францію з рахунком 3:2. Завдяки цьому результату "синьо-жовтим" вдалося вийти на друге місце в турнірній таблиці дивізіону IA.

Наступний матч Україна проведе проти Казахстану у четвер, 7 травня, о 17:00 за київським часом.

