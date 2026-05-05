Фадєєв: Збірна України буде боротися за перше позицію

Нападник збірної України з хокею Євген Фадєєв оцінив сенсаційну перемогу над Францією та розповів про цілі на ЧС-2026.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Всі хлопці старалися, намагались якомога швидше довести рахунок до кінця. Хлопці – молодці: блокували шайбу, робили все для того, щоб ми обіграли французів.

Ми налаштовувалися на те, що Франція буде сильним суперником. Дивились їхню гру проти Польщі і бачили, як вони можуть пресингувати, [контактно] грати. Ми очікували ту ж Францію, яка завжди грає у швидкий хокей, але хотіли також грати у свій хокей і не давати їм жодного шансу перемогти, бо для нас ця гра була дуже принциповою та важливою", – сказав він.