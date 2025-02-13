НХЛ планує відродити Кубок світу та запросити туди Росію

Національна хокейна ліга (НХЛ) у лютому 2028 року планує провести Кубок світу – турнір національних збірних, який не проводився з 2016-го.

Про це повідомляє The Athletic.

Ліга хоче, щоб на цей турнір проходив один раз на два роки – між зимовими Олімпіадами, а збірні змогли привозити склади з найкращими гравцями.

У турнірі візьмуть участь 8 команд, однак складу учасників наразі немає. В НХЛ також заявили, що готові запросити на змагання збірну Росії, якщо на той час Міжнарожа федерація хокею зніме з агресора бан.

Нагадаємо, що напередодні Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур підписали офіційний лист до президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люсьєна Тардіфа, в якому закликали зберегти та посилити санкції проти Росії та Білорусі через загибель понад 90 представників хокейної спільноти.

Збірні Росії та Білорусі відстороненні від міжнародних змагань з 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Як відомо, в ніч на 13 січня у США та Канаді стартував Турнір чотирьох націй. У змаганні візьмуть участь найсильніші хокеїсти США, Канади, Швеції та Фінляндії, які виступають у Національній хокейній лізі.