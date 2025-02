Все через заяви Трампа: виконавиця гімну Канади на фіналі Турніру 4-х націй змінила текст

Виконавиця гімну Канади на фіналу Турніру чотирьох націй змінила текст через неоднозначні заяви Дональда Трампа в бік країни.

Про це повідомляє AP News.

Публіцист Адам Гоншор у листі для ЗМІ підтвердив, що Шанталь Кревіазук змінила строку "in all of us command" (в кожному з нас команда) на "that only us command" (тільки ми командуємо).

Сама співачка пояснила своє рішення заявами новообраного президента США Дональда Трампа, який хоче зробити Канаду 51-м штатом країни.

"Я зростала на музиці, яка говорить із серцем виконавця, саме це сформувало мене як особистість та виконавця. Якби я це не зробила, то зрадила б собі", – розповіла Кревіазук.

Singing O Canada loud and proud after winning the #4Nations Face-Off. 🇨🇦



What a feeling. pic.twitter.com/81wQ11f1w5 — NHL (@NHL) February 21, 2025

Нагадаємо, Турнір 4-х націй, в якому брали участь збірні Канади, США, Швеції та Фінляндії, було проведено вперше. Він замінив традиційний для цієї пори Матч усіх зірок НХЛ.

Раніше Джастін Трюдо відсвяткував перемогу над США разом із вболівальниками та залишив однозначне послання для Трампа.