США розгромили Фінляндію в другому матчі Турніру чотирьох націй

У ніч з 13 на 14 лютого в канадському Монреалі відбувся другий тур Турніру чотирьох націй, який покликаний замінити традиційний Матч всіх зірок НХЛ.

Збірна США здобула розгромну перемогу над Фінляндією, закинувши відразу шість шайб у відповідь на одну від суперника.

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Зазначимо, що чотирма влучними кидками відзначилися два брати, що мають українське коріння – Меттью та Брейді Ткачуки.

Турнір чотирьох націй-2025

2 тур, 14 лютого

Фінляндія – США 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)

Шайби: 1:0 – 7:31 Йокіхар'ю, 1:1 – 10:21 Ткачук Б., 1:2 – 37:04 Болді, 1:3 – 40:15 Ткачук М., 1:4 – 40:26 Генцел, 1:5 – 43:00 Ткачук Б., 1:6 – 51:13 Ткачук М.

Напередодні Канада в овертаймі обіграла Швецію в матчі-відкритті. До кінця Турніру чотирьох націй залишилося ще два поєдинки – 3 тур, в якому зіграють США – Канада та Швеція – Фінляндія, а також фінал.

Фіналіст визначиться за підсумками турнірної таблиці, в якій наразі лідирує США з трьома очками. Канада має 2 залікових бали, а Швеція – 1. Зазначимо, що обидві завершальні гри змагань відбудуться в американському місті Бостон.