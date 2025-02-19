Генеральний менеджер збірної США запросив Трампа на матч проти Канади у фіналі Турніру 4-х націй

Генеральний менеджер збірної США Білл Герін заявив, що буде радий візиту президента Дональда Трампа на фінальний матч Турніру 4-х націй між "зірково-смугастими" та Канадою.

Його слова цитує AP News.

" Нам було б приємно, якби президент Трамп був присутній. У нас є кімната, повна гордих американських гравців, тренерів і персоналу. Слухайте, ми просто намагаємося якнайкраще представити нашу країну", – заявив він.

Герін грав у НХЛ з 1991 до 2010 року. Вигравав Кубок Стенлі у складі Девілз (1995) та Піттсбурга (2009). Представляв збірну США на трьох (1998, 2002, 2006) Олімпіадах. У 2013 році його ввели в Зал слави хокею Сполучених штатів Америки.

Зазначимо, що Трамп після повернення до Білого дому приділяє увагу спортивним подіям. Минулими вихідними він дав старт гонці Daytona 500. А за тиждень до цього став першим чинним президентом, який відвідав Супербоул.

Дональд Трамп останнім часом робить досить різкі заяви проти Канади, вводячи додаткові мита на товари з цієї країни. Також він заявляв, що "Канаді треба стати 51-м штатом".

Нагадаємо, на груповому етапі Турніру чотирьох націй Сполучені Штати перемогли Канаду з рахунком 3:1 у грі, яка почалася з трьох бійок протягом перших дев'яти секунд поєдинку.