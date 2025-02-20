В очікуванні Трампа: США та Канада визначать переможця першого Турніру 4-х Націй

Збірні Канади та США зіграють у фіналі Турніру чотирьох Націй, якій приймають Монреаль та Бостон.

Матч відбудеться в ніч на 21 лютого, о 3:00 за київським часом на арені "ТД Гарден" у Бостоні.

Турнір, у якому, крім фіналістів, брали участь Швеція та Фінляндія, проходить вперше і є своєрідною заміною Матчу усіх зірок НХЛ.

Спочатку команди, у яких зібрані найкращі представники із клубів НХЛ, зіграли груповий етап в одне коло – кожен із кожним. Після чого перші два місця отримали змогу зіграти у вирішальній грі.

США та Канада зустрічалися у 2 турі, американці здобули переконливу перемогу (1:3), тим самим забезпечивши собі місце у фіналі.

Градус поєдинку зашкалював. Гра почалася з того, що канадські вболівальники в Монреалі освистали "Зірково-смугастий стяг". За перші дев'ять секунд було проведено три бійки.

Уже на третій секунді матчу хокеїсти влаштували сутичку – з'ясовувати стосунки почали форварди Метью Ткачук (США) та Брендон Хейгел (Канада). Після них через декілька секунд між собою вирішили побитися Бреден Ткачук (молодший брат Метью) та Сем Беннетт. Паралельно з ними бійка також виникла між Джей Ті Міллером та Колтоном Парейко.

Генменджер збірної США Білл Герін програмі "America's Newsroom" прокоментував, чи була бійка спричинена освистуванням, попереднім загостренням пристрастей між гравцями або політичними розбіжностями між США і Канадою.

"Думаю, всього потроху. Канада і США – це величезне суперництво в хокеї, – сказав він. – Я думаю, у цьому є трохи політичного відтінку. Це просто час, у який ми живемо. Думаю, наші хлопці використовували це як натхнення. Якщо ви дозволите цьому взяти над вами гору, тоді у вас будуть проблеми. Але я дійсно думаю, що гравці використовували це як натхнення", – зазначив функціонер.

Фахівець не виключає появу на трибунах "ТД Гарден" президента США Дональда Трампа.

"Ми були б раді, якби президент Трамп був присутній. У нас є кімната, повна гордих американських гравців, тренерів та персоналу, – сказав він. "І послухайте, ми просто намагаємося представити нашу країну якнайкраще".

Також Герін відзначив інтенсивність гри між двома командами, назвавши її "найвищим рівнем хокею, в який коли-небудь грали".

Канадці ж вирішували свою долю в останній грі проти Фінляндії та перемогли з рахунком 5:3.

Груповий етап

Швеція – Канада 3:4 (ОТ)

3:4 (ОТ) Фінляндія – США 1:6

1:6 Швеція – Фінляндія 3:4 (ОТ)

3:4 (ОТ) Канада – США 1:3

1:3 Фінляндія – Канада (3:5)

(3:5) США – Швеція 1:2

Склади команд

Збірна Канади

Воротарі: Джордан Біннінгтон (Сент-Луїс), Едін Хілл (Вегас), Сем Монтембо (Монреаль).

Захисники: Кейл Макар (Колорадо), Джош Морріссі (Вінніпег), Колтон Парейко (Сент-Луїс), Тревіс Сангайм (Філадельфія), Ши Теодор (Вегас), Девон Тейвз (Колорадо), Дрю Дауті (Лос-Анджелес).

Нападники: Сем Беннетт (Флорида), Ентоні Чіреллі (Тампа-Бей), Сідні Кросбі (Піттсбург), Брендон Хагель (Тампа-Бей), Сет Джарвіс (Кароліна), Тревіс Конєчни (Філадельфія), Натан Маккіннон (Колорадо), Бред Маршан (Бостон), Мітч Марнер (Торонто), Коннор Макдевід (Едмонтон), Брейден Пойнт (Тампа-Бей), Сем Райнхарт (Флорида), Марк Стоун (Вегас).

Головний тренер: Джон Купер (Тампа-Бей).

Збірна США

Воротарі: Коннор Хеллебайк (Вінніпег), Джейк Еттінгер (Даллас), Джеремі Свейман (Бостон).

Захисники: Брок Фейбер (Міннесота), Адам Фокс (Рейнджерс), Ноа Хеніфін (Вегас), Квінн Г'юз (Ванкувер), Чарлі Макевой (Бостон), Джейккоб Славін (Кароліна), Зак Веренскі (Коламбус).

Нападники: Метт Болді (Міннесота), Кайл Коннор (Вінніпег), Джек Айкел (Вегас), Джейк Гюнцель (Тампа-Бей), Джек Г'юз (Нью-Джерсі), Кріс Крайдер (Рейнджерс), Ділан Ларкін (Детройт, Остон Меттьюс (Торонто), Джей Ті Міллер (Рейнджерс), Брок Нельсон (Айлендерс), Бреді Ткачук (Оттава), Меттью Ткачук (Флорида), Вінсент Трочек (Рейнджерс).

Головний тренер: Майк Салліван (Піттсбург).

Хто фаворит

Букмекери віддають зовсім мінімальну перевагу канадцям: коефіцієнт на перемогу "Кленових листків" – 2,47, на перемогу американців – 2,51, на нічию – 4,2.

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