Перша вже на третій секунді: матч США – Канада почався з трьох бійок

Матч другого туру Турніру чотирьох націй США – Канада розпочався трьома бійками.

Перша відбулася через три секунди після стартового вкидання. Спочатку зійшлися форварди Метью Ткачук (США) та Брендон Хейгел (Канада).

Після них через декілька секунд між собою вирішили з'ясувати стосунки Бреден Ткачук (молодший брат Метью) та Сем Беннетт.

Паралельно з ними бійка також виникла між Джей Ті Міллером та Колтоном Парейко.

USA vs. Canada started off in MADNESS 😳



📺: ABC/ESPN+/Disney+ pic.twitter.com/BrWlXzMb7J — ESPN (@espn) February 16, 2025

THREE FIGHTS IN NINE SECONDS



YOU COULDN’T SCRIPT A MORE ELECTRIC START FOR USA vs. CANADA @spittinchiclets



pic.twitter.com/p7BD2CNSaU — Barstool Sports (@barstoolsports) February 16, 2025

Всі шість хокеїстів були покарані 5-хвилинним штрафом. Міллер додатково отримав ще дві хвилини вилучення.

Матч завершився перемогою "зірково-смугастих" 3:1. Завдяки цьому американці мають шість очок за 2 тури і гарантували собі місце у вирішальній грі.