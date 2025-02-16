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Перша вже на третій секунді: матч США – Канада почався з трьох бійок

Руслан Травкін — 16 лютого 2025, 09:56
Перша вже на третій секунді: матч США – Канада почався з трьох бійок
Брендон Хейгел – Метью Ткачук
Getty images

Матч другого туру Турніру чотирьох націй США – Канада розпочався трьома бійками.

Перша відбулася через три секунди після стартового вкидання. Спочатку зійшлися форварди Метью Ткачук (США) та Брендон Хейгел (Канада).

Після них через декілька секунд між собою вирішили з'ясувати стосунки Бреден Ткачук (молодший брат Метью) та Сем Беннетт.

Паралельно з ними бійка також виникла між Джей Ті Міллером та Колтоном Парейко.

Всі шість хокеїстів були покарані 5-хвилинним штрафом. Міллер додатково отримав ще дві хвилини вилучення.

Матч завершився перемогою "зірково-смугастих" 3:1. Завдяки цьому американці мають шість очок за 2 тури і гарантували собі місце у вирішальній грі.

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