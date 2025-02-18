США програли Швеції, однак зіграють у фіналі Турніру 4-х націй

Збірна Швеції перемогла команду США в завершальній грі групового етапу турніру 4-х націй. Матч завершився з рахунком 2:1.

Гра, яка не мала турнірного значення, розпочалася голом американців уже на 35-й секунді. Після стартового вкидання шведи розмістилися в зоні американців і отримали швидку контратаку в відповідь. Веренські пройшов правим бортом, кинув по воротах Ерссона, а Крейдер переправив шайбу у ворота з добивання.

На 14-й хвилині Нюквіст зрівняв рахунок. Нападник Нешвілла тонко підставив ключку під простріл Карлссона, шайба зрадницьки проповзла поміж ніг американського кіпера Оттінджера. А на останній хвилині періоду "тре крунор" вийшли уперед. Нюландер перехопив шайбу у середній зоні, увірвався у зону американців, різко розвернувся біля лівого борту й викотив шайбу під кидок Братту. 2:1.

Другий та третій періоди результативних дій не принесли. Шведи загалом виглядали краще, проте американці частіше кидали.

Американці спробували перевести матч в овертайм, зняли воротаря, але марно.

Отже, скандинави, склад яких, на думку спеціалістів, виглядає найзбалансованішим на турнірі, посіли третє місце.

Турнірна таблиця після групового етапу NHL

Американці ж зіграють у фіналі проти Канади. Вирішальна гра відбудеться 21 лютого о 3:00 за київським часом.

США – Швеція 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 0:35 Крейдер (Веренскі, Айкел), 1:1 – 13:39 Нюквіст (Карлссон, Арвідссон), 1:2 – 19:04 Братт (Нюландер)

Огляд матчу

У першому матчі ігрового дня збірна Канади перемогла Фінляндію та гарантувала собі місце у фіналі.