США перемогли Канаду та пробились у фінал Турніру чотирьох націй

В ніч з суботи на неділю відбувся матч другого туру Турніру чотирьох націй, в якому зустрічались Канада та США.

Перемогу здобули підопічні Саллівана з рахунком 3:1.

У складі США дублем відзначився Джек Гюнцель, а ще одну шайбу закинув Ділан Ларкін. Зазначимо, що у перші дев'ять секунд матчу відбулось три сутички.

За підсумками поєдинку збірна США набрала шість очок в груповому етапі та гарантувала собі участь у фіналі турніру.

Турнір чотирьох націй-2025

2 тур, 16 лютого

США – Канада 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Макдевін, 05:31, 1:1 – Генцел, 10:15, 2:1 – Ларкін, 13:33, 3:1 – Генцел, 18:41

Нагадаємо, в іншому матчі другого туру збірна Фінляндії переграла Швецію в оветаймі та зберегла шанси на фінал.

В третьому турі Турніру чотирьох націй Фінляндія зіграє з Канадою, а США зустрінеться зі ш