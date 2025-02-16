США перемогли Канаду та пробились у фінал Турніру чотирьох націй
В ніч з суботи на неділю відбувся матч другого туру Турніру чотирьох націй, в якому зустрічались Канада та США.
Перемогу здобули підопічні Саллівана з рахунком 3:1.
У складі США дублем відзначився Джек Гюнцель, а ще одну шайбу закинув Ділан Ларкін. Зазначимо, що у перші дев'ять секунд матчу відбулось три сутички.
За підсумками поєдинку збірна США набрала шість очок в груповому етапі та гарантувала собі участь у фіналі турніру.
Турнір чотирьох націй-2025
2 тур, 16 лютого
США – Канада 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Шайби: 0:1 – Макдевін, 05:31, 1:1 – Генцел, 10:15, 2:1 – Ларкін, 13:33, 3:1 – Генцел, 18:41
Нагадаємо, в іншому матчі другого туру збірна Фінляндії переграла Швецію в оветаймі та зберегла шанси на фінал.
В третьому турі Турніру чотирьох націй Фінляндія зіграє з Канадою, а США зустрінеться зі ш