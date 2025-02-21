Турнір 4-х Націй: свято хокею найвищого ґатунку за рік до Олімпійських ігор

Збірна Канади підтвердила свої претензії на панування у світовому хокеї, вигравши перший в історії Турнір чотирьох націй.

У фіналі канадці взяли гору в принциповому північноамериканському дербі над американцями, чим засмутили майже 20 тисяч уболівальників на бостонській "ТД Гарден".

Арена "ТД Гарден" у Бостоні NHL

"ТД Гарден", домашній стадіон хокейних Брюїнз і баскетбольних Селтікс, відома своїми несамовитими уболівальниками та є однією з найгучніших в Америці.

Проте йтиметься не про переможця чи переможеного. Хочеться відзначити сам турнір і якість її величності гри, яку продемонстрували найкращі майстри ключки та шайби.

Цікавий сучасний формат

Турнір було проведено вперше, а замінив він у щільному календарі Національної хокейної ліги Матч усіх зірок.

Американці (читай канадці, і навпаки) уміють створювати спортивні події, причому як на рівні шоу, так і на рівні безпосереднього спортивного складника.

По-перше, турнір отримав назву неофіційної репетиції Олімпіади, яка відбудеться через рік у Мілані, й куди 12-річної паузи приїдуть усі найкращі гравці світу.

Так, боси Національної хокейної ліги визнали, що пропуск нхлівськими гравцями двох останніх Ігор був помилковим. Попри надважкий графік хокеїстів у "регулярці" НХЛ.

Визнали та вирішили виправити ситуацію. Гравці НХЛ їдуть на Олімпіаду, а це означає, що потрібен терміновий розігрів авдиторії. Усі зірки, так би мовити, вишикувались в ряд. Потрібно заповнити паузу на МВЗ якісним і конкурентним хокеєм.

За задумом організаторів, взяти участь у турніри мали 4 найкращі національні команди в рейтингу IIHF (Міжнародна федерація хокею з шайбою. – авт.) Але такий задум був нереалістичним від самого початку. Збірна Росії, яка посідає 3 місце в табелі про ранги, забанена, а п'яті – німці не змогли б зібрати повноцінну команду на базі хокеїстив з найсильнішої ліги світу. Тому Канаді (1), Фінляндії (2) та США (4) компанію склала Швеція (6).

Далі все було справою техніки – визначити місце проведення та регламент. Благо, нікуди їхати хокеїстам не знадобилося, фактично вони прожили цей тиждень у звичному для себе режимі регулярного чемпіонату.

4 стартових матчі було зіграно в Монреалі, два останні групового турніру та фінал – у Бостоні.

Щодо регламенту, команди зіграли в одне коло – кожен з кожним, а дві найкращі команди здобули право на фінал.

Репетиція Мілана-2026 вдалася на славу

Усі команди продемонстрували надзвичайний рівень хокею та спортивної боротьби. Це й не дивно, хокеїсти знаходяться у найкращих кондиціях, перебуваючи в середині сезону. Привіт, Матч усіх зірок!

Емоційний рівень матчів також зашкалював. Гравці приїхали "рубатися", а не відбувати номер.

У матчі американців з канадцями на груповій стадії уже в перші 9 секунд відбулося три (!) бійки.

Так, американці й у вирішальній грі намагалися вивести суперника з рівноваги, провокували, грали іноді брудно та виконали величезну кількість силових прийомів. Канадські зірки не піддалися провокаціям, зберігаючи холодну голову.

Так-так, спортивний складник і зосередженість на підсумковому результаті взяли гору над емоціями.

Родзинкою турніру став фінальний поєдинок: з інтригою, шикарними голами, феноменальною грою воротарів, жорсткими єдиноборствами та голлівудським сюжетом.

Американці часом перегравали свого більш талановитого суперника, діяли, здавалося б, агресивніше, а на початку овертайму взагалі притисли "Кленових листків" до власних воріт і могли завершувати гру на власну користь. Голкіпер збірної Канади Джордан Біннінгтон не спасував, виконавши два космічних сейви.

Як зазвичай буває у таких матчах, долю вирішила головна зірка – Конор Макдевід після шквалу атак американців, кидком з кількох метрів поцілив дальню дев’ятку Коннора Геллібака. До речі, дворазового володаря Везіни Трофі – призу найкращому воротареві сезону в НХЛ.

FOUR NATIONS SIGNING OFF 🫡



Goodnight, hockey fans.



Hope you enjoyed. We certainly did. #4Nations pic.twitter.com/WMdNN2IWl2 — NHL (@NHL) February 21, 2025

Чим вам не голлівудський сюжет?

Комерційно успішний турнір?

Не залишилися в накладі й організатори. Наразі немає рейтингів телетрансляції фіналу, проте за даними північноамериканських ЗМІ, матч на груповій стадії між США та Канадою на платформах ESPN подивилося майже 6 млн глядачів – 5,7.

Спорт і політика

Тепер і в Північній Америці переконалися – спорту без політики, а політики без спорту – не буває.

Канадці уболівальники освистали прапор США на домашній арені Белл-Центр у Монреалі. Вочевидь у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа, за версією якого, Канада має стати 51-м штатом.

How the "Star-Spangled Banner" sounded inside Bell Centre before USA-Canada at #4Nations.



Plenty of boos. pic.twitter.com/EFoKJMFuAh — Chris Johnston (@reporterchris) February 16, 2025

Уже після фінального поєдинку прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував відео з пабу, де він святкує перемогу своєї збірної у компанії простих уболівальників.

"Ви не можете забрати нашу країну – і нашу гру не можете забрати", – підписав відео політик.

Напередодні фіналу була інформація, що Трамп може відвідати гру особисто, але обмежився лише телефонним дзвінком у табір команди.

Післямова

Свого часу НХЛ спільно з IIHF намагалися впровадити схожий за задумом турнір, який спочатку мав назву Кубок Канади, потім називався Кубком світу, але так і не зміг стати статусним, у першу чергу, через дати проведення (початок вересня).

Зараз НХЛ має можливості, ресурси та механізми започаткувати щось нове й надзвичайно цікаве – у паузі, яку раніше було відведено під Матч усіх зірок. Матч, який втратив свій шарм і блиск, а разом з ними й інтерес публіки…

Такий хокей у виконанні найкращих майстрів хочеться й хочеться дивитися!