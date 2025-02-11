Турнір чотирьох націй: альтернатива Матчу зірок НХЛ і репетиція Олімпіади

У середу, 12 лютого (в Україні вже буде четвер), у США та Канаді стартує Турнір чотирьох націй. У змаганні візьмуть участь найсильніші хокеїсти США, Канади, Швеції та Фінляндії, які виступають у Національній хокейній лізі.

Турнір замінить традиційний Матч усіх зірок.

Гравці НХЛ повертаються до участі в Олімпійських іграх, після того, як пропустили змагання в Пхьончхані-2018 і Пекіні-2022. І цьогорічний турнір пройде за рік до Ігор у Мілані (6-22 лютого) і стане своєрідною генеральною репетицією для команд перед поверненням до олімпійської родини.

Не всі найсильніші

Спочатку ідея НХЛ полягала в тому, щоб зібрати на цьому турнірі чотири найсильніші збірні, відштовхуючись від рейтингу ІІХФ.

2 лютого 2024 року комісар НХЛ Гері Беттмен офіційно оголосив про проведення турніру 2025 року. Перші два місця на момент оголошення займали Канада і Фінляндія, на третьому розташовувалася Росія, на четвертому – США. Якщо з Росією все було зрозуміло заздалегідь, то Німеччина, п'ята в рейтингу, просто не змогла б зібрати достатню кількість гравців клубів НХЛ для участі. Тому останню путівку було віддано Швеції, яка наразі – 6-та.

НХЛ

Російські спортсмени зараз відсторонені від олімпійського руху (на літніх Іграх-2024 у Парижі виступали одиниці, під нейтральним прапором), а на чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях вони, нехай і представлені в ширшому складі, але винятково в нейтральному статусі, без прапора і гімну.

Що стосується хокею – тут простежується тенденція, коли НХЛ і ІІХФ (Міжнародна федерація хокею) вступили в конфлікт щодо збірної Росії.

Якщо федерація послідовно відстоює думку, що Росії не місце у світовому хокеї, поки триває війна в Україні, то боси НХЛ оперують зовсім іншими критеріями. Турніри без зірок, на кшталт Овечкіна, Малкіна, Панаріна та інших, втрачають у привабливості, а отже, не такі прибуткові з фінансового погляду. Тому збірна Росії повинна брати участь у найбільших турнірах, як російські гравці продовжують виступати на аренах Північної Америки в іграх НХЛ. Поки що цю ідею не вдалося реалізувати...

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І якщо на Турнір чотирьох націй росіян не допустили самі боси НХЛ, то перед Радою ІІХФ був уже певний тиск ліги на федерацію. На засіданні, яке відбулося 3-4 лютого, вирішувалося питання про участь російських клубних і збірних команд у турнірах під егідою ІІХФ у сезоні 2025/26. Передбачалося, що там же може вирішитися питання і про участь росіян в олімпійському турнірі Мілан-2026. Зокрема, як тиск було сприйнято те, що НХЛ збирається у 2028-му році провести Кубок світу без міжнародної федерації.

І, за чутками, зроблено це саме з метою запросити на турнір російську команду.

Послідовна позиція ІІХФ і скандинавів

Втім, ІІХФ на шантаж не піддалася – відсторонення збірних Росії та Білорусі на новий сезон продовжили. Щоправда, з одним "але". Вирішувати долю російської хокейної команди конкретно на олімпійському турнірі Мілан-2026 буде Міжнародний олімпійський комітет. Це станеться після виборів президента МОК 19-21 березня.

Що стосується чемпіонатів світу серед чоловіків і жінок у різних вікових категоріях та інших турнірів, то тут позиція ІІХФ непохитна. Цікаво, що категорично проти повернення росіян виступили представники Швеції та Фінляндії.

"Ми, шведські хокеїсти, підтримуємо це рішення, яке абсолютно необхідне в ситуації, що склалася. Приємно вже знати умови проведення чемпіонату світу наступного сезону", – зазначив глава федерації хокею Швеції Андерс Ларссон.

Важливо, що і Швеція, і Фінляндія послідовно виступають проти повернення російських хокеїстів до числа учасників чемпіонату світу. Таку саму позицію вони озвучували 2024-го, а ще в березні 2022-го, одразу після вторгнення, спільно з Чехією ухвалили рішення не запрошувати росіян на Єврохокейтур.

Аналогічну позицію висловив і генеральний директор Федерації хокею Латвії Вієстурс Козіолс:

"Ми вислухали промову Павла Буре (спеціального представника Федерації хокею Росії з міжнародних справ. - ред.). Чи була вона переконливою? У нас були й інші, більш переконливі аргументи, і завдяки їм рішення було ухвалено. Більшого я не можу сказати".

Регламент – груповий турнір і одразу ж фінал

Проведення цьогорічного турніру значно змінило календар НХЛ.

Якщо раніше пауза, пов'язана з проведенням Матчу всіх зірок становила всього 6-7 днів, то цього разу – 12. Останні ігри перед паузою пройшли в неділю, 9 лютого, а наступні заплановані на суботу, 22 лютого. Досить безпрецедентний випадок для НХЛ.

Організатори примудрилися втиснути груповий турнір – по три матчі для кожної команди, загалом шість ігор, а також сьома, фінальна гра. У ній зійдуться збірні, які посіли 1 і 2 місця за підсумками групового турніру.

На груповому етапі команди отримають три очки за перемогу в основний час, два очки – за перемогу в овертаймі або серії булітів, одне очко – за поразку в овертаймі або серії булітів і нуль очок – за поразку в основний час.

Варто зазначити, що в разі нічийного результату на груповому етапі заплановано 10-хвилинний овертайм у форматі "3 на 3" до першої закинутої шайби, за яким слідує серія булітів із трьох кидків, якщо переможця не виявлено.

У вирішальному матчі овертайм відбуватиметься у форматі "5 на 5" із 20-хвилинними періодами до першої закинутої шайби.

Формат – максимально наближений до НХЛ.

Залишається додати, що ігри першого і другого туру пройдуть у Монреалі, а третього туру і фінальний матч – у Бостоні.

Без П'єтранджело, але з великою кількістю суперзірок

Мабуть, єдиною гучною втратою турніру стане відсутність Алекса П'єтранджело. Канадський захисник не зможе взяти участь у змаганні через проблеми зі здоров'ям. Про це було оголошено ще наприкінці січня.

Водночас, встиг відновитися інший легендарний захисник "Кленових листків" – Дрю Дауті, який пропустив більшу частину сезону через перелом щиколотки й встиг зіграти в "регулярці" лише кілька матчів.

Дрю Дауті Хокейна Канада

Цікаво, НХЛ не наполягає на обов'язковій участі гравців у турнірі.

28 січня віцекомісіонер ліги Білл Дейлі заявив, що керівництво НХЛ не каратиме хокеїстів ліги, які відмовляться від участі в Турнірі чотирьох націй. При цьому, згідно з правилами НХЛ, у разі відмови від участі в Матчі зірок хокеїсти повинні пропустити одну гру регулярного чемпіонату. За словами Дейлі, для збірних на Турнірі чотирьох націй, який у поточному сезоні замінить Матч зірок, це правило застосовуватися не буде.

Втім, це правило ніяк не вплинуло на інших зірок, яких у кожній команді безліч. А в збірній Канади, і зовсім, через велику кількість гравців з приставкою "супер" ледь не виник конфлікт з вибором капітана. У підсумку, з почесною нашивкою С на формі гратиме форвард Піттсбурга Сідні Кросбі. Претендентом був також Коннор Макдевід, але вибір однозначно зробили на користь Кросбі, попри те, що гравець буде найстаршим хокеїстом на турнірі. Своєю чергою, Макдевід і Кейл Макар стали асистентами капітана.

Також особлива увага публіки на турнірі буде прикута до Мікаеля Гранлунда, Арттурі Лехконена та Мікко Рантанена зі збірної Фінляндії, Джей Ті Міллера, братів Бреді та Меттью Ткачуків з команди США, шведів Еліаса Ліндхольма та Міки Зібанеджада. Утім, кожен гравець у складі кожної команди на цьому турнірі вартий особливої уваги.

Розклад турніру

13 лютого

03:00 (час київський). Швеція – Канада.

14 лютого

03:00. Фінляндія – США.

15 лютого

20:00. Швеція – Фінляндія.

16 лютого

03:00. Канада – США.

17 лютого

20:00. Фінляндія – Канада.

18 лютого

03:00. США – Швеція.

21 лютого

03:00. Фінал.

Склади команд

Збірна Канади:

Воротарі: Джордан Біннінгтон (Сент-Луїс), Едін Хілл (Вегас), Сем Монтембо (Монреаль).

Захисники: Кейл Макар (Колорадо), Джош Морріссі (Вінніпег), Колтон Парейко (Сент-Луїс), Тревіс Сангайм (Філадельфія), Ши Теодор (Вегас), Девон Тейвз (Колорадо), Дрю Дауті (Лос-Анджелес).

Нападники: Сем Беннетт (Флорида), Ентоні Чіреллі (Тампа-Бей), Сідні Кросбі (Піттсбург), Брендон Хагель (Тампа-Бей), Сет Джарвіс (Кароліна), Тревіс Конєчни (Філадельфія), Натан Маккіннон (Колорадо), Бред Маршан (Бостон), Мітч Марнер (Торонто), Коннор Макдевід (Едмонтон), Брейден Пойнт (Тампа-Бей), Сем Райнхарт (Флорида), Марк Стоун (Вегас).

Головний тренер: Джон Купер (Тампа-Бей).

Збірна Фінляндії

Воротарі: Кевін Ланкінен (Ванкувер), Укко-Пекка Луукконен (Баффало), Юусе Сарос (Нешвілл).

Захисники: Хенрі Йокіхар'ю (Баффало), Еса Лінделль (Даллас), Оллі Мяяття (Юта), Ніко Міккола (Флорида), Расмус Рістолайнен (Філадельфія), Урхо Вааканайнен (Рейнджерс), Юусо Вялім'які (Юта).

Нападники: Себастьян Ахо (Кароліна), Йоель Армія (Монреаль), Александр Барков (Флорида), Мікаель Гранлунд (Даллас), Ерік Гаула (Нью-Джерсі), Роопе Хінц (Даллас), Каапо Какко (Сіетл), Патрік Лайне (Монреаль), Арттурі Лехконен (Колорадо), Антон Лунделль (Флорида), Еету Луостарінен (Флорида), Мікко Рантанен (Кароліна), Теуво Терявяйнен (Чикаго).

Головний тренер: Антті Пеннанен.

Збірна США

Воротарі: Коннор Хеллебайк (Вінніпег), Джейк Еттінгер (Даллас), Джеремі Свейман (Бостон).

Захисники: Брок Фейбер (Міннесота), Адам Фокс (Рейнджерс), Ноа Хеніфін (Вегас), Квінн Г'юз (Ванкувер), Чарлі Макевой (Бостон), Джейккоб Славін (Кароліна), Зак Веренскі (Коламбус).

Нападники: Метт Болді (Міннесота), Кайл Коннор (Вінніпег), Джек Айкел (Вегас), Джейк Гюнцель (Тампа-Бей), Джек Г'юз (Нью-Джерсі), Кріс Крайдер (Рейнджерс), Ділан Ларкін (Детройт, Остон Меттьюс (Торонто), Джей Ті Міллер (Рейнджерс), Брок Нельсон (Айлендерс), Бреді Ткачук (Оттава), Меттью Ткачук (Флорида), Вінсент Трочек (Рейнджерс).

Головний тренер: Майк Салліван (Піттсбург).

Збірна Швеції

Воротарі: Самуель Ерссон (Філадельфія), Філіп Густавссон (Міннесота), Лінус Улльмарк (Оттава).

Захисники: Расмус Андерссон (Калгарі), Юнас Бродін (Міннесота), Расмус Далін (Баффало), Маттіас Екхольм (Едмонтон), Густав Форслінг (Флорида), Віктор Хедман (Тампа-Бей), Ерік Карлссон (Піттсбург).

Нападники: Віктор Арвідссон (Едмонтон), Йеспер Братт (Нью-Джерсі), Лео Карлссон (Анахайм), Йоель Ерікссон Ек (Міннесота), Філіп Форсберг (Нешвілл), Адріан Кемпе (Лос-Анджелес), Еліас Ліндхольм (Бостон), Вільям Нюландер (Торонто), Густав Нюквіст (Нешвілл), Еліас Петтерссон (Ванкувер), Лукас Реймонд (Детройт), Рікард Ракелль (Піттсбург), Міка Зібанеджад (Рейнджерс).

Головний тренер: Сем Галлам.

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