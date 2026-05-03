Дуже сильний суперник: тренер Литви оцінив збірну України перед матчем на ЧС-2026

Головний тренер збірної Литви з хокею Рон Паско поділився очікуваннями від матчу проти України на чемпіонаті світу 2026, який триває у Польщі.

Слова канадського фахівця цитує Суспільне Спорт.

Паско пригадав поєдинок з українцями, який відбувся у 2024 році. Тоді "синьо-жовті" перемогли суперника, залишивши його у дивізіоні IB ще на один рік.

"Ми грали у листопаді під час паузи на матчі збірних. Загалом двічі грали проти української команди: програли їм, коли вони здобули підвищення у класі у 2024-му на турнірі у Вільнюсі. Тож так, ми з ними перетиналися: два роки тому, у минулому сезоні. Це дуже, дуже сильний і талановитий суперник, з гарним складом", – сказав Паско.

На думку канадця, Україна є одним із фаворитів турніру.

"Вони мають досить талановитих гравців і, я гадаю, вони точно стануть одним з найбільших викликів для всіх команд на цьому турнірі. Гадаю, це одна з топкоманд, яка є на цьому турнірі", – додав Паско.

Зазначимо, що Литва у першому матчі на ЧС-2026 розгромно поступилася Казахстану (1:4). Збірна України теж невдало розпочала турнір, мінімально програвши Польщі (2:3).

Матч Україна – Литва розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного"