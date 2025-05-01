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Велика Британія – лідер, збірна України друга: турнірна таблиця ЧС-2025

Олександр Булава — 1 травня 2025, 22:27
Велика Британія – лідер, збірна України друга: турнірна таблиця ЧС-2025
ФХУ

На чемпіонаті світу-2025 у Дивізіоні IA були зіграні матчі 4-го туру.

За підсумками турніру дві найкращі команди вийдуть до елітного дивізіону.

Наразі лідерство у групі утримує команда Великої Британії, яка має в активі 9 очок. У національної команди України аналогічна кількість балів та друга позиція - "синьо-жовті" поступаються британцям, оскільки програли їм стартовий матч на турнірі.

Збірна Румунії поступившись Японії втратила шанси на збереження місця у дивізіоні й понизилася у класі.

Standings provided by Sofascore

Останній тур Україна проведе проти збірної Японії. За умови не програшу в основний час, українці вийдуть в елітний дивізіон змагань.

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