Велика Британія – лідер, збірна України друга: турнірна таблиця ЧС-2025

На чемпіонаті світу-2025 у Дивізіоні IA були зіграні матчі 4-го туру.

За підсумками турніру дві найкращі команди вийдуть до елітного дивізіону.

Наразі лідерство у групі утримує команда Великої Британії, яка має в активі 9 очок. У національної команди України аналогічна кількість балів та друга позиція - "синьо-жовті" поступаються британцям, оскільки програли їм стартовий матч на турнірі.

Збірна Румунії поступившись Японії втратила шанси на збереження місця у дивізіоні й понизилася у класі.

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Останній тур Україна проведе проти збірної Японії. За умови не програшу в основний час, українці вийдуть в елітний дивізіон змагань.