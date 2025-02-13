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Наставник збірної України розповів, кого очікувати у заявці на чемпіонат світу

Микола Дендак — 13 лютого 2025, 13:33
Наставник збірної України розповів, кого очікувати у заявці на чемпіонат світу
Дмитро Христич
ФХУ

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич повідомив, що, скоріш за все, у заявці команди на чемпіонат світу опиняться декілька хокеїстів без досвіду офіційних матчів.

Його слова передає Федерація хокею України.

"Ближче до чемпіонату світу бачитимемо розширений, а потім і остаточний список, ймовірність того, що на чемпіонаті світу будуть гравці збірної України, які не грали ще в офіційних матчах, дуже велика", – сказав Христич.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Нещодавно збірна України сенсаційно обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025.

ЧС з хокею Збірна України з хокею Дмитро Христич

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