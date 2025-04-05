Збірна України оголосила склад на тренувальний збір перед чемпіонатом світу

Збірна України з хокею оголосила список викликаних гравців на навчально-тренувальний збір для підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1А.

Про це повідомляє ФХУ.

Збір розпочнеться у Польщі, де національна команда зіграє два товариські матчі проти місцевої збірної (одного з суперників на ЧС). Потім Україна переїде в Румунію, де зустрінеться у спарингу з Японією (ще одним суперником на ЧС).

Головний тренер команди Дмитро Христич викликав 29 хокеїстів. З них 3 воротарі, 9 оборонців та 17 нападників.

Склад збірної України на навчально-тренувальний збір

Воротарі:

Богдан Дьяченко (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Toronto Patriots, Канада), Сергій Писаренко (Faasa, Італія).

Оборонці:

Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Володимир Волков (TEBS Bratislava, Словаччина), Олексій Дахновський (Topolcany, Словаччина), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Артем Гребеник (Mont-Blanc, Франція), Євгеній Ратушний (Шторм, Україна), Пилип Пангелов-Юлдашев (Jestrabi Prostejov, Чехія), Микита Полоницький (Сокіл, Україна), Гліб Варава (Шторм, Одеса).

Нападники:

Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія), Вадим Мазур, Віктор Захаров, Денис Бородай, Олексій Янішевський (всі – Сокіл, Україна), Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (двоє – Кременчук, Україна), Ілля Крикля (Шторм, Україна), Олексій Ворона (Torun, Польща), Ілля Коренчук (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava U20, Чехія), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Ярослав Панченко (Київ Кепіталз, Україна), Олександр Пересунько (Presov, Словаччина), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євген Фадєєв (Bregenzerwald, Австрія), Андрій Денискін (Torun, Польща).

Резерв

Воротарі: Едуард Захарченко (Кременчук, Україна), Роман Батіг (Burlington Cougars, Канада), Назар Бойко (Київ Кепіталз, Україна).

Оборонці: Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Артур Чолач (Tahoe Knight Monsters, США).

Нападники: Олексій Євтєхов (Dynamo Pardubice B, Чехія), Богдан Панасенко (Celje, Словенія), Микита Сидоренко (Шторм, Україна), Михайло Ковальчук (STS Sanok, Польща), Михайло Сімчук (Trinity Western Univ., Сша), Данило Царковський (HK Celje, Словенія).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Нещодавно збірна України сенсаційно обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025.