Швеція здолала Канаду у битві за третє місце ЧС з хокею

Збірна Швеції перемогла Канаду в матчі за третє місце чемпіонату світу-2024 з хокею.

Матч завершився з рахунком 4:2.

Перший період пройшов за переваги шведів, які більш ніж удвічі переважали суперника за кидками (7 проти 4) та змогли відкрити рахунок завдяки влучному кидку Карла Грундстрема.

У другій половині "кленові листки" змогли відновити паритет, а на початку третього змогли вийти вперед завдяки шайбі П'єр-Люка Дюбуа.

Збірна Швеції перевернула гру за 11 хвилин до завершення матчу. Спочатку Ерік Карлссон зрівняв рахунок (2:2), а за чотири хвилини шведи були попереду завдяки голу Карл Грундстрем.

Остаточний рахунок у поєдинку встановив Маркус Юханссон, коли відправив шайбу в порожні ворота (4:2)

Чемпіонат світу з хокею — плей-оф

26 травня, матч за третє місце

Швеція — Канада 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Шайби: 1:0 - 12:05 Грундстрем (Юханссон + Далін), 1:1 - 22:41 Козенс (Олексяк + Манджапане), 1:2 - 44:18 Дюбуа (Хейгел + Таварес), 2:2 - 49:35 Карлссон (Бураковскі + Юханссон), 3:2 - 53:42 Грундстрем, 4:2 - 59:55 Юханссон

Нагадаємо, Швеція у півфіналі поступилась Чехії, а канадці по булітах програли швейцарцям.

Фінал між Швейцарією та Чехією розпочнеться о 21:20 за київським часом.