Гашек: Трамп робить усе, щоб Україна втратила частину своєї території

Легенда світового хокею Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа. Він вважає, що очільник Білого дому робить усе, щоб Україна втратила частину своєї території.

Про це він написав у себе на сторінці в "Х".

"Більше 8 років ми знаємо, що президент США ненавидить демократичні режими і обожнює диктаторів. Ми давно знаємо, що Дональд Трамп брехун. І тепер ми можемо з упевненістю сказати, що Дональд Трамп також є зрадником, який робить усе, щоб Україна втратила частину своєї території, щоб Росії не довелося платити трильйони за втрачені та покалічені українські життя, а найбільший злочинець сучасності Путін не був судимий і покараний за свої злочини", – написав чех.

For more than 8 years we have known that the US president hates democratic regimes and adores dictators. We have known for a long time that @realDonaldTrump is a liar and now we can say with certainty that DT is also a traitor who is doing everything to ensure that Ukraine loses… https://t.co/7v8bvmAczc — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 19, 2025

Раніше іменитий спортсмен розкритикував зустріч делегацій РФ та США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Зазначимо, що Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.