Ми не могли б обрати кращого президента двічі: легенда боксу – про Трампа

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер в Аризоні виступив з промовою на мітингу, підтримавши президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Source of Boxing.

"Насамперед я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов. США – найкраща країна у світі. Якби я помирав і повертався до життя мільйон разів, я щоразу обирав би Америку. Для мене було великою честю представляти цю країну на ОІ-1996, вийти на арену та представляти червоно-біло-синій прапор.

Ми не могли б обрати кращого президента двічі, ніж Дональд Трамп. Тож найголовніше – зберігати силу нашої країни, триматися разом і довіряти одне одному. Сполучені Штати Америки – найкраща країна у світі", – сказав Мейвезер.