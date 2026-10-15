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Ми не могли б обрати кращого президента двічі: легенда боксу – про Трампа

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 16:38
Ми не могли б обрати кращого президента двічі: легенда боксу – про Трампа
Дональд Трамп і Флойд Мейвезер
Getty Images

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер в Аризоні виступив з промовою на мітингу, підтримавши президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Source of Boxing.

"Насамперед я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов. США – найкраща країна у світі. Якби я помирав і повертався до життя мільйон разів, я щоразу обирав би Америку. Для мене було великою честю представляти цю країну на ОІ-1996, вийти на арену та представляти червоно-біло-синій прапор.

Ми не могли б обрати кращого президента двічі, ніж Дональд Трамп. Тож найголовніше – зберігати силу нашої країни, триматися разом і довіряти одне одному. Сполучені Штати Америки – найкраща країна у світі", – сказав Мейвезер.

Зазначимо, що напередодні слова підтримки Дональду Трампу висловив Майк Тайсон. Легендарний боксер заявив, що дуже поважає та пишається чинним президентом США.

Натомість політика жорстко розкритикував ексчемпіон світу в напівсередній вазі Йорденіс Угас. Це сталось після домовленості Трампа з Путіним щодо постачання дизельного палива.

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