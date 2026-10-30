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Голова ФХУ: Ми категорично розчаровані рішенням CAS щодо Росії

Олег Дідух — 30 жовтня 2026, 15:31
Голова ФХУ: Ми категорично розчаровані рішенням CAS щодо Росії
Сергій Мазур
Полтавщина спорт

Президент Федерації хокею України (ФХУ) Сергій Мазур прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити Росію до міжнародних турнірів.

Слова голови ФХУ наводить Суспільне спорт.

"Ми категорично розчаровані рішенням Арбітражного суду, оскільки вважаємо його не тільки несправедливим, а й таким, що паплюжить усі здобутки українського хокею на сьогодні. Ми вже ініціюємо зустріч із керівництвом Міжнародної федерації хокею (IIHF) для з'ясування всіх обставин", – заявив Мазур.

Нагадаємо, 30 жовтня CAS зобов'язав IIHF повернути російські збірні до світових змагань.

Раніше Росію відсторонили від чемпіонату світу-2027. Хокейний мундіаль серед чоловіків відбудеться у Німеччині. Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. Українці потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні) IIHF Федерація хокею України

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