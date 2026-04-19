Юнацька збірна України поступилася Угорщині у другому матчі на чемпіонаті світу-2026

Юнацька збірна України U-18 програла Угорщині у другому матчі на чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні 1A.

Зустріч завершилася з рахунком 4:6.

У першому періоді наша збірна пропустила чотири шайби. Рахунок вже на другій хвилині відкрив Ракоші після передач Паппа та Бесньєї. Далі дубль оформив Сонгот, а згодом Бароті реалізував більшість.

Надію українській команді подарували Ратушняк та Воротеляк, які наприкінці першої двадцятихвилинки змогли відіграти дві шайби. Але вже на другій хвилині другого періоду Сонгот оформив хеттрик.

Оліфірчук скоротив відставання до 3:5, проте невдовзі Брегель закинув шосту шайбу у ворота нашої збірної. Під завісу зустрічі з передач Науменка та Воротеляка Васяк влучив у порожні ворота угорців та встановив остаточний рахунок.

Чемпіонат світу U-18

Дивізіон 1A, 19 квітня

Україна U-18 – Угорщина U-18 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 3 Ракоші, 0:2 – 6 Сонгот, 0:3 – 9 Сонгот, 0:4 – 12 Бароті, 1:4 – 17 Ратушняк, 2:4 – 18 Воротеляк, 2:5 – 22 Сонгот, 3:5 – 27 Оліфірчук, 3:6 – 31 Брегель, 4:6 – 60 Васяк

Наступним суперником збірної України стане команда Казахстану. Зустріч запланована на 21 квітня о 17:00.

Зауважимо, чемпіонат світу U-18 розпочався 18 квітня та триватиме до 24 квітня. Подальшими суперниками української збірної стануть: Казахстан, Польща та Швейцарія. Переможець вийде в еліту. Останнє місце – виліт у дивізіон IB.

Нагадаємо, що розпочала свій шлях на чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні 1A збірна України з перемоги над командою Словенії.

Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у своїй групі з 3 очками, поступаючись одноліткам зі Швейцарії (1 місце) та Казахстану (2 місце).