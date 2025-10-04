Збірна України зіграє в Кубку європейських націй

Збірна України з хокею зіграє в новоствореному Кубку європейських націй.

Про це повідомила пресслужба Міжнароджної федерації хокею.

Ця система змагань розроблена для перетворення міжнародних перерв на платформу для змістовних, конкурентних ігор національних команд.

Перший сезон відбудеться під час традиційних міжнародних перерв у листопаді, грудні та лютому, а 18 національних команд змагатимуться у групах по три або чотири команди по всьому континенту.

Список учасників: Німеччина, Словаччина, Латвія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Польща, Франція, Словенія, Велика Британія, Італія, Нідерланди, Литва, Естонія, Іспанія, Румунія та Україна.

Список груп не представлений. У середині вересня Суспільне Спорт повідомляло, що збірна України зіграє в таких групах.

Листопад: Румунія, Україна, Литва

Грудень: Румунія, Україна, Литва, Іспанія

Лютий: Словенія, Велика Британія, Польща, Україна

Поки що відсутня інформація про те, де саме будуть відбуваться матчі. На жаль, через війну з боку РФ Україна точно не отримає правопроведення.

Нагадаємо, збірну Польщі очолив досвідчений фінський фахівець.