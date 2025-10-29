Kolner Haie – феномен німецького хокею: аншлаг, ціни на квитки та атмосфера в Кельні

Відвідуваність Kölner Haie – орієнтир для всіх європейських хокейних команд.

Під час перебування в Німеччині кореспондент "Чемпіона" з’їздив до Кельна на матч Німецької хокейної ліги Kolner Haie – Straubing Tigers і був відверто вражений атмосферою навколо гри.

Німецька хокейна ліга (DEL – Deutsche Eishockey Liga) входить до топ-5 найсильніших європейських ліг. Думки спеціалістів різняться: хтось відводить DEL третє місце в цьому рейтингу, хтось – четверте, а дехто навіть і п’яте. Але якщо хокейний уболівальник відвідає домашній матч Kolner Haie (Кельнські Акули), він буде на 100% упевнений, що німецька хокейна ліга – №1 у Старому Світі.

Аргументів для цього у нього буде достатньо. По-перше, домашня арена Kolner Haie вміщує 18 500 глядачів і є однією з найбільших у Європі. Автор цих рядків працював на Lanxess Arena ще в липні 2007 року, коли Володимир Кличко проводив матч-реванш проти американця Ламона Брюстера, а також у березні 2011 року, коли Віталій Кличко нокаутував тут у 1-му раунді кубинця Одланьєра Соліса. На боях братів Кличків був аншлаг. Станом на 2019 рік Lanxess Arena була визнана ареною з найбільшою відвідуваністю у світі. Цей показник вимірювався за кількістю проданих квитків і на той час становив 699 924 квитки.

Одну з ключових ролей у цьому зіграли Кельнські Акули. Три роки тому домашні матчі Kolner Haie відвідували в середньому 13 941 глядач і за цим показником команда в Європі поступалася лише швейцарському SC Bern (у середньому 14 441 глядач на грі). Але вже невдовзі німецький клуб перехопив лідерство. У сезоні 2023/24 середня відвідуваність домашніх матчів "Шаркс" становила фантастичні, як для європейського хокею, 16 993 глядачі.

haie.de

Мені пощастило з матчем, адже Straubing Tigers займав друге місце в турнірній таблиці, Kolner Haie йшов третім, тож зустріч була однією з центральних у турі. Подивитися на гру прийшло 17 447 глядачів. Матч закінчився з рахунком 7:4, хоча Straubing Tigers на початку зустрічі двічі виходили вперед, а у другому періоді рахунок був 4:2 на користь гостей.

Але "Шаркс" при підтримці вболівальників змогли відігратися і виграти. Приблизно 70% глядачів були одягнені в кольори Кельнських Акул. І коли після кожної забитої шайби господарів 17 тисяч глядачів вставали з місць і розмахували в такт музичній композиції шарфами над головою – це вражало.

Ціни на квитки на домашні матчі Kolner Haie стартують з 18 євро (6 євро – дитячий квиток) на верхній ярус. Але верхня планка прайсу вас точно здивує, бо вона становить 1 723,90 євро (скайбокс). Також клуб продає 6000 абонементів на сезон, і ця квота повністю розпродана. Якщо фан бажає придбати абонемент, йому потрібно зареєструватися у списку очікування. Вартість найдешевшого сезонного абонемента для дорослого становить 520 євро (верхній ярус), абонемент 1-ї категорії (центральні місця) коштує від 1095 до 1315 євро. До речі, з цього сезону всі абонементи формуються виключно у цифровому форматі – клуб має зручний додаток для квитків.

Судячи з усього, продаж абонементів та квитків – одне з основних джерел доходів Kolner Haie. Хоча клубу не бракує і спонсорів, що за такої аудиторії виглядає цілком логічно. За оцінками "Чемпіона", річний бюджет німецького клубу становить понад 12,5 мільйона євро. За цим показником клуб є одним із лідерів Німецької хокейної ліги. Цікаво, що вже багато років керівництво "Шаркс" ставить завдання стати чемпіоном Німеччини, адже востаннє Кельнські Акули досягали цього ще в далекому 2002 році.

Максим Розенко з Кельна, "Чемпіон"